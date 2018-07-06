Otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü

İzmir'in Dikili ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 1'i Gürcistan uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı

Otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü
06 Temmuz 2018 Cuma 09:29

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Çatı Mevkii'nde meydana geldi. Bergama'dan Dikili yönüne giden 40 yaşındaki İsmail Alper Kavak yönetimindeki 34 BIE 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Alper Kavak yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu 48 yaşındaki Maıa Kıkvıdze ile 88 yaşındaki Suat Kavak yaşamını yitirdi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Kavak'ı ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #kaza
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