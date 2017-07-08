Otomobil asfalt işçilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Narlıdere'de bir otomobil, asfalt çalışması yapan işçilere çarptı. Kazada 18 yaşındaki işçi ölürken, bir işçi de yaralandı

Otomobil asfalt işçilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Balçova'dan Narlıdere yönüne giden bir araç, dün akşam asfalt kesim çalışması yapan işçilere çarptı. Kazaya şahit olan vatandaşlar kazayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye kaldırdı. Ancak 18 yaşındaki Emre Sincar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı işçi Mehmet Koçoğlu'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #narlıdere #kaza
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