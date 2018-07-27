Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, karşı yönlerden gelen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gökhan Bağcı (30) hayatını kaybetti

Kaza İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 22.00 civarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde ilerleyen Selahattin Özdemir'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Gökhan Bağcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.

Kazayı görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bağcı'nın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

Bağcı'nın cesedi morga kaldırılırken, Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Bağcı'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.