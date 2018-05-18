Otomobil kahveye girdi: 2 kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Kahvehanede bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobil kahveye girdi: 2 kişi öldü
18 Mayıs 2018 Cuma 09:05

Kaza öğle saatlerinde, Yeni Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden, Mahmut C. yönetimindeki 10 RN 110 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Otomobil, o sırada kahvehanenin içerisindeki masada oturan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya'ya (70) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Uçar ve Karakaya'yı Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mahmut C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #aliağa #kaza #izmir haber
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