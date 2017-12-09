Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Birgi yolunda meydana geldi. Birgi Mahallesi'nden Ödemiş yönüne gelen 55 yaşındaki Metin Atıcı yönetimindeki35 D 8604 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Karşı şeride geçtiği belirtilen otomobil, Nurullah Selendeli yönetimindeki 45 KB 1300 plakalı patates yüklü kamyonla karşılıklı çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Atıcı ile yanındaki 35 yaşındaki Muzaffer Arın, yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kamyon şoförü Selendeli, ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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