Otomobil motosiklete çarptı: 2 kişi öldü

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Müsellim Köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'in Ayvalık İlçesi yönünden Dikili'nin Kabakum sahiline doğru arkasında oturan eşi Kadriye Kulaçoğlu ile birlikte giden Mustafa Kulaçoğlu'nun kullandığı 10 AP 629 plakalı motosiklete, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 KB 796 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobil, şarampole devrilip, ters döndü. Motosikletten savrulan kasksız karı-koca, başlarını çarpıp yaşamını yitirdi. Hafif sıyrıklarla kazayı atlatan otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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