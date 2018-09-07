Otomobil müşterilerin arasına daldı: 3 yaralı

İzmir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 kişinin oturduğu restoranın dışındaki masaların arasına daldı. 3 müşterinin yaralandığı kaza anı, restoranın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi

Otomobil müşterilerin arasına daldı: 3 yaralı
07 Eylül 2018 Cuma 13:11

Kaza, dün, Karabağlar ilçesine bağlı Eskiçamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranın dışında yemek yiyen 3 kişi, masada oturmayı sürdürüp, çay içmeye başladı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, masaların arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi, masalarla birlikte savrularak sürüklendi. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, restoranın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin masaların arasına daldığı, müşterilerin savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza
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