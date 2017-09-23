Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde tarlaya uçan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, kırsal Şirinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Asfalt çalışması yapılan yolda 24 yaşındaki Sibel Yayla, yönetimindeki 35 ZRF 96 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilde bulunan 65 yaşındaki Kezban Yayla kaza yerinde öldü. Sürü Sibel Yayla ile yanındaki; 42 yaşındaki Meliha Yayla ve 36 yaşındaki Recep Yayla yaralandı.



Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarmanın kaza yerindeki incelemesi sonrası Kezban Yayla'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi. Sürücü Sibel Yayla, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Öte yandan ölen Kezban Yayla'nın, beraberindekilerle birlikte, kırsal Veliler Mahallesi'nde yaşayan torununun nişan töreninden ilçe merkezindeki evlerine döndüğü öğrenildi.