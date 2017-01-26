Otomobilde tarihi eserlerle yakalandılar

Kiraz ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 168 bronz sikke ve 25 parça farklı boyutlarda, takı ve ve hayvan figürlü obje ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı

Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün (çarşamba) saat 24.00 sıralarında yaptığı yol kontrolünde, sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelendikleri Aydın plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 168 bronz sikke ve 25 parça farklı boyutlarda, takı ve ve hayvan figürlü obje ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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