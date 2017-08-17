Otomobilden hastane bahçesine atılan adam kurtarılamadı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklandıktan sonra otomobille getirildiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne atılan 40 yaşındaki Hakan Ceyhan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Otomobilden hastane bahçesine atılan adam kurtarılamadı
Olay, dün gece Çamdibi Mahallesi Şahin Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. Hakan Ceyhan, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bilinmeyen bir nedenle bıçaklandı. Ceyhan, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 39 DE 878 plakalı otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne getirilerek otomobilden atıldı. Şüpheliler, Ceyhan'ı hastane bahçesinde bıraktıktan sonra otomobille hızla uzaklaştı. Aynı hastanede tedaviye alınan Ceyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ceyhan'ın cesedi savcının incelemesi ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, 2 kişi olduklarını belirlediği şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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