Otomobile silahlı saldırıda 3 tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde Aydın S.'nin (32) seyir halindeki otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı

Otomobile silahlı saldırıda 3 tutuklama
23 Eylül 2018 Pazar 12:17

Olay, 19 Eylül günü Çamlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın S., 35 KE 4619 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkadan yaklaşan otomobildeki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmak için ağılın olduğu bir bahçeye giren Aydın S. yönetimindeki otomobil, duvara çarparak durabildi. Saldırganlar kaçarken, vücuduna mermi isabet eden Aydın S., çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Saldırıda kullanılan aracın plakasını belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde, Aydın S. ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu arada, Aydın S.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otomobil #beyir halinde #silahlı saldırı #saldırı
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