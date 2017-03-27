Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bornova'da yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi otomobil çarpması sonrası hayatını kaybetti.
Olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde meydana geldi. 26 yaşındaki Sabri Serhad Çamyan, dün akşam saatlerinde Osman Kibar Kavşağı yakınında yolun karşısına geçmek istedi. Manisa yönüne gittiği öğrenilen bir otomobil, bu esnada üniversite öğrencisi olan Çamyan'a çarptı.
Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çamyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının olay yeri incelemesinden sonra Çamyan'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.