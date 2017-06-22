Otomobilin çarptığı yaya öldü

İZMİR'in Balçova İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 29 yaşındaki Hayri Arıcı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaza, dün gece İzmir Çevreyolu Selway Outlet alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Karabağlar'dan Çeşme yönüne giden 36 yaşındaki Doğan D. yönetimindeki 35 UU 499 plakalı otomobili ile yolun karşısına geçmek isteyen Hayri Arıcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arıcı ağır yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Arıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Arıcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayri Arıcı'nın cesedi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Doğan D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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