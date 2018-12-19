Otomobilin üzerine ağaçlar devrildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde devrilen çam ağacı bir otomobilin hasar görmesine neden oldu

Alınan bilgiye göre, Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak'ta yol kenarındaki bir çam ağacı köklerinin yumuşaması nedeniyle park halindeki 35 AEZ 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Söz konusu aracın hasar görmesine neden olan ağaç, bulunduğu bahçedeki bir apartmanın da su vanasının patlamasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi. Yolu tamamen kapatan cam ağacı, ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı ve patlayan vana onarıldı.