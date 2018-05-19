Otomobilini park etmeye çalışırken...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park etmek istediği otomobili yolla apartmanı ayıran boşluğa düşen sürücü ile kardeşi yaralandı

Otomobilini park etmeye çalışırken...
19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:27

Esentepe Mahallesi 14 Sokak'taki bir apartmanın arkasındaki park yerine 35 Y 4717 plakalı otomobilini park etmeye çalışan Türkay Çakaloğlu (60), iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Bir anda hareketlenen otomobil, tuğla ile örülü otopark duvarını yıkarak önce karşıdaki dairenin duvarına ardından yaklaşık 3 metre derinlikteki boşluğa düştü.  

Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile kardeşi Fatmagül Çakaloğlu'nu (55) AKS 110 ekipleri kurtardı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #karabağlar #kaza
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