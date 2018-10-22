Otomobiliyle denize uçan kadın kurtarıldı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, arkadaşının gözleri önünde, denize uçan otomobildeki G.Ş. (34) isimli kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı

Otomobiliyle denize uçan kadın kurtarıldı
22 Ekim 2018 Pazartesi 09:44

Olay, saat 05.30 sıralarında, Yeni Liman'da meydana geldi. Arkadaşıyla limanda otururken, kalkıp park halindeki otomobiline binen G.Ş. isimli kadın, çalıştırdığı aracın hareketlenmesiyle, direkt olarak denize uçtu. Arkadaşının çığlıkları üzerine koşan çevredekiler, denize atlayıp, G.Ş.'yi otomobilden çıkararak, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise G.Ş.'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan G.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sulara gömülen otomobili çıkarmak için ekiplerin çalışması devam ederken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #güzelbahçe #otomobil denize düşme
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