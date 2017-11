Otopark zorunluluğu ev fiyatlarını arttıracak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkaracağı yönetmelikle her daireye bir otopark zorunluluğu getiriyor. Otopark zorunluluğunun geç kalınmış bir uygulama olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, yeni yasanın İzmir gibi arsa sıkıntısı ve çok sahipli arsa sorunu yaşayan illerde ev fiyatlarını arttıracağını ifade ediyor

Ali Budak-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı kentsel dönüşüm kapsamında hazırladığı yeni yasanın içerisine eklediği yeni yönetmelik sayesinde mevcut otopark sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyor. Söz konusu yönetmelikler ise otopark yönetmeliği ve planlı alanlar yönetmeliği. Bu iki yönetmeliğin taslağıyla birlikte yeni binalarda zorunlu olarak otopark bulundurulacak. Mevcut mevzuatta olan her üç daire için bir araçlık otopark alanı yerine, her daire için bir araçlık alan zorunlu olacak. Yeni düzenlemenin uygulamaya konulması halinde, ihtiyacın iki katı kadar otopark alanı bulunacak. Normalde bir aracın kaplayacağı otopark alanı yirmi metrekare iken daire başına kırk metrekarelik otopark alanı olacak.

Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 Kasım ayı itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 20 milyon 98 bin 994'ten 21 milyon 211 bin 701'e yükseldi. Bu araçların yüzde 53,8'ini otomobil, 16,4'ünü kamyonet, 14,2'sini motosiklet, 8,3'ünü traktör, 3,9'unu kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini ise otobüs oluşturdu.



Alsancak gibi eski semtlerde arsa sorunu yaşanacak



Daire sayısı kadar otoparkın yapılmasının gerekli ve medeni bir ihtiyaç olduğunu belirten Gözde İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı, 'Her daireye otopark zorunluluğu daire sayısını azaltırken, büyüklüklerini de arttıracak. Çünkü inşaatçı 50 daire yapmak isteyecek ancak o kadar otopark yapamayacağı için daire sayısı düşecek ve dairelerin metrekareleri artacak. Fiyatları arttırması dışında otopark zorundalığı kentsel dönüşümle birlikte İzmir'de ciddi sıkıntı doğuracak. Çünkü Alsancak, Konak gibi eski yerleşim alanlarında arsalar çok ortaklı ve ciddi arsa sorunu var. Bu alanlarda dönüşüm için evlerin ada bazında birleştirilmesi ve binaların büyük yaşam alanları şeklinde inşa edilmesi gerekecek. Ada bazında inşaat yapılmazsa kişinin metrekare hakkıyla uğraşılacak. Bu da dönüşüm sürecini ciddi sıkıntıya sokacak. Çünkü arsa konularında 3-5 kişi anlaşamazken 20-30 kişi nasıl anlaşacak? Zaten ada bazında olursa da devletin de sürece dahil olması gerekecek. Anlaşmayı devletin ve belediyelerin sağlaması gerekecek' dedi.



'Daire fiyatlarını çok arttıracak'



'Otopark sayısının artması inşaat maliyetlerini de arttıracağı için daire fiyatları da artacak' diyerek uyarılarda bulunan Kalı, sözlerini şöyle sürdürdü: Süreç aslında iki tarafı keskin bıçak. İllerin dönüşüm sürecine uygunluğu düşünülmeden çok keskin bir kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. Otopark zorunluluğu da hem inşaat sektörünü hem de vatandaşı zora sokacak kararlardan biri olacak. Çünkü İzmir arsa üretiminde çok sıkıntılı bir şehir. Özellikle şehirdeki gecekondu bölgelerinin rehabilite edilip, kentleşme sürecine katılması gerekiyor. Bu konuda gerekli adımların ise devlet, belediye ve firmalarla birlikte atılması lazım. Bu sayede yüksek nitelikli konutlar üretilebilir. Ancak yeni kararlarla ve arsa sıkıntısı nedeniyle dönüşüm süreci hızlı ilerlemeyecek. Tamam, geniş arsa ya da arazilerde sorun olmaz. Ancak Alsancak ya da Konak gibi yerlerde ciddi sorunlar yaşanacak. Firmalar da otoparkı az yapmak için dairelerin metrekare büyüklüklerini arttıracak. Bu da direkt fiyatları etkileyecek. Zaten dövizde yaşanan artış ve İzmir'de bulunamayan arsa nedeniyle geçen seneye oranla daire fiyatlarında ciddi bir artış yaşanıyor.



'Süreç ada bazlı ilerlemeli'



Binalarda otoparkın zorunda olmasıyla birlikte daire fiyatlarında kesinlikle yükselme yaşanacağına dikkat çeken Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nazır, 'Çünkü ekstra bir maliyet olacak. Ancak fiyatların yükselmesinde daha da önemli olan yaşanan arsa sıkıntısı. İzmir, Türkiye'nin en çok şüyulu arsasına sahip. Eğer yeni şehir planları ada bazında yapılırsa otoparkların yapımı daha da kolay olacak. Ada bazında yapılmazsa, dönüşüm ve inşaat süreçlerinde çok ciddi sorunlar yaşanacak. Zaten ada bazında çözümler geliştirilmezse maliyetler de çok artacak. Bu da hem vatandaşı hem de firmaları olumsuz etkileyecek. Zaten şu anda inşaatın girdi maliyetlerinde yüzde 22 artış yaşanıyor. Parsel bazlı çözülmek istenirse sorun daha da artacak. Ada bazlı çözümle bu sorun kolayca çözülür. Burada da iş hem hükümete hem de belediyelere düşüyor. Alsancak ya da Konak gibi eski semtlerin yeniden inşasında en önemli sorunlardan biri parsel bazlı olacak. Herkesle tek tek uğraşılması inşaat sürelerini çok uzatacak ve maliyetleri arttıracak. Bu da direkt daire fiyatlarına yansıyacak. O nedenle de sürecin ada bazlı ilerletilmesi şart' diye konuştu.