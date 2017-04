Otostop çeken gençleri, Başkan aracına aldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun Kiraz ve Beydağ ziyaretleri renkli görüntülere sahne oldu. Mehter Takımı’nın çaldığı İzmir Marşı eşliğinde ve çiçeklerle karşılanan Başkan Kocaoğlu, yolda araç ekleyen öğrencileri minibüse alarak sohbet etti.



İlçe ziyaretlerini ara vermeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun son durağı Kiraz ve Beydağ oldu. Geçtiğimiz hafta Kiraz'ın Yağlar, Karaman, Umurcalı, Yeniköy, Haliller, Olgunlar, Karabulut ve Umurlu mahallerini ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, bu sefer Kiraz'ın Doğancılar, Cevizli, İğdeli, Çayağzı ile Karaburç mahalleleri ile Beydağ’a gitti. 460 kilometrelik yolculukla Kiraz ve Beydağ halkının sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Kocaoğlu, gittiği her yerde çok büyük ilgi gördü. Kiraz'da Karaman, Yağlar ve Beydağ bağlantı yolunda 4 kilometrelik sı cak asfalt döküm çalışmalarını inceleyen Başkan Kocaoğlu, Küçük Menderes bölgesinin asfalt ihtiyacını karşılamak için Bayındır'da büyük bir şantiye ve en acilinden başlayarak asfalt çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini söyledi.İğdeli girişinde Mehter Takımı’nın çaldığı İzmir Marşı’yla karşılanan Başkan Kocaoğlu, kırsal kesimin kalkınması için Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vermeye her zaman hazır olduklarının altını çizerek, “Koyu, keçi, fidan ne istiyorsanız, sizi bu konuda eğitir ve gereken desteği sağlarız. Yeter ki, ekmeğiniz büyüsün” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Kiraz'dan ayrıldıktan sonra yolda araç bekleyen gençleri de minibüsüne aldı. Kiraz Anadolu Lisesi'nde okuyan gençlerle yol boyunca sohbet eden Başkan Kocaoğlu'nu Beydağ girişinde Belediye Başkanı Vasfi Şentürk karşıladı.Beydağ merkezinde Aktepe, Beyköy, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinden gelen yüzlerce vatandaşın "Üretici dostu Başkan" dövizleri, çiçekler, alkışlar ve marşlarla karşılanan Başkan Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:“Belediye başkanlığı yapacaksan, mutlaka belediye hizmetlerini gücünün yettiği kadar ve doğru öncelik sıralamasına koyup bütün hemşehrilerini kucaklayarak, adil bir şekilde yapacaksın. Ama bizim 13 sene önce belediye başkanlığına ilave ettiğimiz bir şey var. Yerelde kalkınma adına yaptığımız çalışmalarla İzmir'in imajını hem Türkiye'de hem de dünyada, özellikle Avrupa Birliği'nde ve Birleşmiş Milletler'de güçlendirdik.”Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk ise Beydağ ilçesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına 2014 yılında girmesine rağmen, Büyükşehir'in hizmetlerinden 2009 yılından itibaren yararlanmaya başladıklarını ifade ederek, “Başkanımızın sıcak nefesini hep yanı başımızda hissettik. Başkanımız 2009 yılından bu yana bize her türlü desteği verdi. Beydağ'ın geri kalmışlığını gördüler ve bize ciddi destek oldular. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kiraz'ın İğdeli Mahallesi'nde köy içi yollarda 2380 metrekare parke taşı çalışması yaptı. Azmanla Yolu'nda 17 bin 615 metrekarelik sathi kaplama zemin hazırlığına başlandı. Cevizli Mahallesi'nde köy içi yollarda 1033, Çayağzı Mahallesi'nde 1514, Doğancılar Mahallesi'nde ise 12 bin metrekarelik parke taşı döşendi. Karaburç Mahallesi'nde ise 86 bin metrekarelik sathi kaplama çalışması ile köy içi yollarda 2200 metrekarelik parka taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.