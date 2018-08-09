Otostop ile Türkiye'yi geziyorlar

Gezi kültürü genç nesil arasında giderek yaygınlaşıyor. Gezilerini ulaşım firmalarıyla gerçekleştirmek istemeyenler ise otostopla gezmeyi tercih ediyor. Çeşitli sosyal medya ağları üzerinden birbirleriyle haberleşen ve yardımlaşan gezginler neredeyse 950 bin kişilik büyük bir katılımla InterTurkey grubu altında toplandı

Şefika Bal- Bursa Mudanya'da düzenlenecek olan festivale gidecek gençler InterTurkey grubunun amaçlarını ve festivali anlattı. Toplamda 12 tane alt grup olduğunu ve hepsinin aktif olarak kullanıldığını anlatan 27 yaşındaki grup yöneticisi muhasebeci Hatice Bulut, "InterTurkey grubu altında toplamda 12 grubumuz daha var ve kurallarımız da var. İllegal içerik paylaşımı, hakaret, her türlü ayrımcılık ve politik konulara ilişkin paylaşımlar, kişisel problemleri grupta yansıtma, ayrıca alt gruplarda grup formatı dışında yapılan paylaşımlar yasak. Kurallarımıza uymayan kişileri de sadece kural ihlali yaptığı gruptan değil diğer tüm gruplardan çıkarıyoruz" dedi.

2011 yılından beri gezilerini otostop ile gerçekleştirdiğini söyleyen gezgin İç Mimar Ali Emre Göztepe, "İnsanlar bizim paramız olmadığı için otostopla gezdiğimizi sanıyor ancak biz farklı kültürler tanımak yeni insanlarla tanışmak için otostop çekiyoruz. Yani düşünce boyutumuz sanıldığından farklı. Ayrıca otostop çekmenin tehlikeli olduğunu düşünmüyorum, bence otostopta art niyetli insanlar durmuyor. Yardımlaşmayı seven insanlar sizi arabasına alıyor. Haliyle tehlikeli bir durumla karşılaşılmıyor" diye konuştu.

Üçyol diye çıktım Maraş'a gittim

Bir defasında Alsancak'tan Üçyol'a gitmek istediği içi otostop çektiğini, araç sahibinin Kahramanmaraş'a gideceğini öğrenince onunla birlikte Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Ali Emre Göztepe, "O kişi bir hafta Maraş'ta kaldı, ben de onunla birlikte gidip gezip o dönerken bir hafta sonra döndüm. Çok eğlenceliydi. Grubun temel amacı etkinlik düzenleyelim değil, farklı insanlar tanıyalım onlarla yardımlaşalım. Yemek için ayrı, kalacak yer için ayrı gibi birçok grubumuz var. Yaş aralığı kısıtlı değil. Hasan Törün isminde bir abimiz var mesela, 65 yaşlarında ve grubumuzda yer alıyor. Her yaş grubundan ve her imkana sahip olan insanlar var. Çok zengin olup insanlara yardım edenler var. Otostop çeken ve gezgin olanlar hep aynı kafada insanlar. Bir noktada kazanımlarımızı paylaşıyoruz. Hepimiz oralardan arkadaşız. Ortak payda da buluşuyoruz ve arkadaşlıklarımızı devam ettiriyoruz" diye ekledi.

TIR şoförleriyle yolculuk en rahatı

Tır şoförlerinin üzerine yapışan tehlikeli insanlar algısını doğru bulmadığını belirten İç Mimar Göztepe, "Grupta TIR'cı, kamyoncu abilerimiz var. Onlar bir kere bizden birini araçlarına aldığında zaten arkadaşlarımız onlara grubu tanıtıyor ve onları da gruba dahil ediyor. Daha sonrasında onlar grupta paylaşım yapıyor, gidecekleri rotayı yazıyor ve yanında gelmek isteyen var mı diye soruyor. Ayrıca en rahat ulaşım şeklinden biri de TIRlar. Gideceğiniz yere biraz geç gidersiniz ama hem içinde yatak var, hem yemek ikram ederler. İnsanların tedirgin olduğu ve çekindiği gibi kötü insanlar değiller" dedi.

Evlere misafir oluyoruz

22 yaşındaki iktisat öğrencisi Rihad Cihat Polat, "Bazen tek arabayla çok uzun yol gittiğim oluyor. Mesela en uzun Gaziantep'ten İstanbul'a geldim. Ama bazen çok fazla arabaya bindiğim oluyor, o şekilde gitmek istediğim yere varıyorum. Kalma işi şehirden şehire değişiyor. Bazı şehirlerde kamp yapıyoruz, bazı şehirlerde ise birilerinin evinde misafir oluyoruz. Mesela İzmir ve İstanbul'da kamp yapmak çok olanaklı değil. Böyle şehirlerde CouchTurkey grubumuzdan kalacak yer bulabiliyoruz. Biz bir yere gittiğimizde kaldığımız gibi bizim şehrimize gelen insanları da evlerimizde misafir ediyoruz. Grupta 'UP' ve 'REF' diye iki kavram var. Up, paylaşılan gönderinin altına gönderiyi öne çıkarmak ve daha fazla insanın görmesini sağlamak için yorum olarak yazılıyor. Ref ise referans anlamına geliyor ve ben bu kişiyi tanıyorum ve ona kefilim demek oluyor" dedi.



Kötüler kendini belli ediyor

'Grupları kötüye kullanmaya çalışanlar zaten kendini belli ediyor' diye konuşan yönetici 27 yaşındaki Hatice Bulut ise şunları söyledi: Eğer grup içinde birilerini rahatsız edenler varsa onlar hemen yöneticilere şikayet ediliyor. Böylece biz o kişileri sadece insanları rahatsız ettiği gruptan değil tüm gruplarımızdan engelliyoruz, ancak kanıt olması şartıyla. Kimileri sürekli olarak kendilerine yardım istiyor, o kişiler de yine kendini belli ediyor. Tanımadığı kişilere referans olanları uyarıyoruz. Hatta kendi gönderisinin altına bile kendisini tanımadığı halde referans olanları herkes kendisi uyarıyor. Seninle tanışmıyoruz bana neden referans oluyorsun diye soruyor.



Tecrübeler de paylaşılıyor

InterTurkey; Gezginler, yurtiçi ve yurtdışı gezilerinin tecrübelerinin paylaşıldığı ana grup.

PatiTurkey; Evcil hayvan ve sokak hayvanlarıyla ilgili yardıma, bilgiye ulaşılabilen grup.

GameTurkey;Oyun arkadaşı bulmak isteyenlerin ve oyun deneyimlerini paylaşmak isteyenlerin kullandığı grup.

KariyerTurkey;İş ve eleman arayanların kullanabileceği grup.

CouchTurkey;Gezginlerin gittikleri şehirlerde kalacak yer bulmaları ve evlerinde misafir ağırlamalarının sağlandığı grup.

OtostopTurkey;Otostop için yol arkadaşı, araç veya aracına yolcu almak isteyenlerin bulunduğu grup.

MotorsportsTurkey;Motosiklet dünyası ile ilgili bilgilere ve etkinliklere ulaşılabilen grup.

FoodTurkey;Yemek paylaşma veya ihtiyaç anında yeme-içme taleplerinin karşılandığı grup.

HelpTurkey;Her türlü yardım alıp gerektiğinde başkalarına yardım edilen grup.

UniTurkey;Öğrenci klüplerinin bulunduğu ve ödev, proje konularında yardımlaşmaların yapıldığı grup.

KampTurkey;Kampların düzenlenildiği ve kamp hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilen grup.

CümbürcemaatTurkey;Tüm gruplar haricinde eğlence ve sohbet amaçlı kullanılan grup.