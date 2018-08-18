Ovacık Altın Madeni mahkeme kararına rağmen kapatılmıyor

Bergama Ovacık Altın Madeni’ne karşı bakanlığın verdiği ÇED olumlu raporunu Danıştay’ın kararıyla iptal ettirdiklerini ancak hala kamu görevlilerinin görevini yapmadığını belirten Cangı, “Bakanlık tarafından yürütmesi durdurulan ÇED olumlu kararına dayanılarak yapılan faaliyetin durdurulması için Bergama Kaymakamlığı’na talimat yazılmış. Ancak Kaymakamlık ne gibi işlem yaptı bilmiyoruz! Ovacık Altın Madeni, İzmir Valiliği tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile çalışıyor. O nedenle bu ruhsatın iptal edilip, maden işletmesinin mühürlenmesi gerekiyor” dedi

Ali Budak- Bergama Ovacık Altın Madeni’nin faaliyetinin durdurulmasına yönelik karar geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından verilmişti. Ancak bun rağmen maden şirketi mahkeme kararının arkasından dolaşarak yeniden ÇED olumlu nihai kararı aldı. Ortada madenin faaliyetlerinin durdurulması için mahkeme kararı varken, madenin faaliyetleri durdurulmadığı gibi maden yeniden ÇED olumlu nihai kararı aldı.

“Maden İzmir valiliğinin verdiği ruhsatla çalışıyor”

Yürütmeyi durdurma kararının uygulanması, maden faaliyetinin durdurulması için yaptıkları başvuruya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir İl Müdürlüğü’nden yanıtların geldiğini söyleyen Avukat Arif Ali Cangı, “Bakanlık tarafından yürütmesi durdurulan ÇED olumlu kararına dayanılarak yapılan faaliyetin durdurulması için Bergama Kaymakamlığı’na talimat yazılmış. Ancak Kaymakamlık ne gibi işlem yaptı bilmiyoruz. Ovacık Altın Madeni, Mahkemenin 03.07.2018 tarihli kararı ile yürütmesi durdurulan 03.08.2017 tarihli ÇED olumlu kararı ve ona dayanılarak İzmir Valiliği tarafından verilen işyeri açma ve çalışma (1.sınıf gayrisıhhi müessese) ruhsatı ile çalışıyor. O nedenle bu ruhsatın iptal edilip, maden işletmesinin mühürlenmesi gerekiyor. Ancak gelen yazılarda işyeri açma ve çalışma (GSM) ruhsatının iptali konusunda bilgi yok” dedi.

Mahkeme kararının arkasından dolaşıldı

Cangı, davacıların ve Bergamalıların karşı çıkmaları ve mahkeme kararı arkasından dolanılmaması uyarılarına rağmen 10 Ağustos'ta toplanan kanunsuz İnceleme Değerlendirme Komisyonu hazırlanan yeni ÇED raporunu nihai kabul ettiğini söyleyerek, “Şu anda 10 günlük itiraz süresi işliyor. Dün Bergamalılar toplu halde Bergama Kaymakamlığı aracılığı ile itirazlarını yaptılar. Change.org'da itiraz kampanyası devam ediyor” diye konuştu.

Kamu görevlileri görevini yapsın!

Bergama Ovacık Altın Madeni’nin şu anda mühürlenmiş olması gerektiğini vurgulayan Cangı, şöyle devam etti: Şayet "mahkeme kararını aşmak için apar topar nihai yapılan ÇED raporu üzerine zaten yeni ÇED olumlu kararı verilecek" diye GSM ruhsatı iptal edilmemiş ve maden mühürlenmemiş ise kamu görevlileri suç işliyorlar demektir. 20 yıldan bu yana Bergama Ovacık Altın Madenini hukuka aykırı biçimde işletenleri düşündüğümüzde kimler geldi, kimler geçti. Bergamalılar, yaşam savunucuları, bizler buradayız. Hukuku ve yaşamı savunmaya devam ediyoruz. Kamu görevlilerine hukukun gereği görevlerini yapmaları, hukuka aykırı madeni kapatmaları çağrısında bulunuyoruz.