Ovacık Altın Madeni'nde keşif yapıldı

- 13 Mart’ta keşfi yapılan Bergama Ovacık altın madeni ne karşı geçen yıl iptal edilen 2009/ÇED'inin yerine 2009/7 sayılı genelge ile tesis edilen 03.08.2017 tarihli ÇED olumlu belgesinin iptaline ilişkin dava açılmıştı. Dava, Bergama Belediyesi, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Egeçep, Yeşil Artvin Derneği ile 122 yurttaş tarafından açılmıştı.Keşfe davacılardan Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Oya Otyıldız, Egeçep Yürütme Kurulu Üyeleri Özer Akdemir, Turgut İnel ve Adem Kızılçay ile diğer davacılar Bahadır Doğutürk, Solmaz Doğutürk, Ertuğrul Barka, Mustafa İnel, Hidayet Aldiş, Cihat Aktar ile davacı avukatları ve Koza şirketi vekili Serhat Tuğrul katıldı. Yanı sıra Bergama Belediye Başkan yardımcısı, Dokuz Eylül Üniveristesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda İzmir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhlis Öğütçü de keşfi izleyenler arasındaydı. Ayrıca keşfin başlangıcına CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ile Yeşil Sol Partisi İzmir Eş Sözcüsü Atilla Kılıç da katıldı.Bergama Ovacık altın madeninde bir kez daha keşif yapıldığını belirten Avukat Arif Ali Cangı, ‘Keşif, Flora ve Vejetesyon uzmanı, Fauna ve Ekoloji Uzmanı, Jeoloji Mühendisi, Maden Mühendisi ve Çevre Mühendisi ile birlikte yapıldı. Keşif sırasında dikkate çekici olan her zaman olduğu gibi şirket çalışanlarının cüretkar tavrıydı. Alanda ise cevheri tükenmiş açık ocağın atık depolama havuzu olarak kullanılmaya başlanmış olması ve taşmaya ramak kalmış ikinci atık havuzunun görüntüsüydü. Bütün bunlar ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bunun yanı sıra cevher olmayan madene hala izin alınmaya çalışılıyor’Bergama Ovacık Altın Madeni'ne verilen izinlerin iptaline ilişkin 1997 yılından bu yana onlarca mahkeme kararı verildiğine işaret eden Cangı, şöyle devam etti: AİHM’den ihlal kararları çıktı ama hiç birisi uygulanmadı. Her seferinde mahkeme kararlarını etkisiz hale getirmek için bir kılıf bulundu ve yeni yeni izinler verildi. Bu süreç içinde Ovacık’ta cevher kalmadı. Ovacık Altın Madeni işletmesi şu anda Çukuralan ve başka yerlerden getirilen cevherlerin işlendiği bir kimya tesisi haline dönüştü.‘Bütün bunların yanında en komik olanın ise ‘Ovacık altın madeni sahasındaki zeytinlerden üretilmiştir’ ibaresiyle Koza Zeytin Yağları etiketli zeytin yağları şişelerinin sergilenmesiydi’ diyen Cangı, ‘Bergamalılar bunların köylerden alınan zeytinlerden çıkartıldığını söylediler. 25 yıla ulaşan bir ekoloji mücadelesinde çok sayıda bilirkişi raporu düzenlendi, bu raporlara dayanan çok sayıda mahkeme kararı verildi, gelinen aşamada yapılacak her bir işlem bu mücadele tarihine not düşmek olacaktır. Düşülecek not, düşenlerin kendi tarihlerine de yazılacaktır. Her şey bir yana mücadelenin halen devam ediyor olması önemli bir kazanımdır. Gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın Bergama mücadelesinde olduğu gibi yaşamı savunma çabası olacağını düşünüyorum. Bu mirasa katkısı olan herkese selam olsun’ ifadelerini kullandı.