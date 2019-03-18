Öykü'ye donör olan Nazlı Çiçek Gezginer hayatını kaybetti

İzmir'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde hayatını kaybetti.

Öykü'ye donör olan Nazlı Çiçek Gezginer hayatını kaybetti
18 Mart 2019 Pazartesi 10:26

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafı paylaşılıp kansere karşı güçlü durduğunu gösteren Nazlı Çiçek'in acı haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Nazlı Çiçek Gezginer'in cenazesinin yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Cami'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği yakınlarınca ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kök hücre #donör #Öykü Arin Yazıcı #nazlı çiçek gezginer
İlişkili Haberler
Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu
Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu
Önceki Haber
Cezaevi kaçağı suç makinesi yakalandı
Sonraki Haber
101 düzensiz göçmen yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.