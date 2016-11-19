Oyuncak bebekle dilencilik!

İzmir'de zabıta ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operayonda yol kenarında dilenen kadınların kucağında oyuncak bebek olduğu tespit edildi

İzmir'de Suriyeli mültecilerin sıklıkla gelmesiyle dinlenci sayısı da arttı. Bu durumla mücadele için ise mobil ekipler kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Poltikalar Bakanlığı'nın personelinden oluşan ekipler, gelen şikayetler doğrultusunda hareket ederek, dilencilere, cam silenlere, mendil satanlara yönelik bir operasyon yaptı.



Yapılan operasyonda yol kenarlarında dilenen kadınların kucağındaki bebeklerin de oyuncak olduğu tespit edildi. Ayrıca kadınların üzerinden yüklü miktarda para çıktığı da belirlendi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen para miktarı ise 12 bin 500 lirayı olarak belirlendi.

