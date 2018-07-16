Oyuncakta denetimsizlik yerliyi vurdu

Türkiye'de oyuncak sektörü, ağır vergi denetimi, her geçen gün değişen kurallar ve ithalatta yaşanan zorluklar nedeniyle zor günler yaşıyor. Tüm bunlara bir de bazı yabancı menşeli sitelere vergi yükü ve denetim uygulanmaması da eklenince sektör büyük bir tehlike ile karşı karşıya

Gamze Geçer-İZTO Meclis Üyesi ve Özyiğit Oyuncak'ın sahibi Adil Özyiğit, Türkiye'deki oyuncak sektörünün anne ve babalarla birlikte 35-40 milyonluk nüfusu ilgilendirdiğini belirterek, 'Bu kadar önemli bir nüfusu ilgilendiren bir sektör ve çocuk sağlığını etkileyen olmazsa olmaz bir metaryel. Yurtdışından gelen oyuncaklarda denetim söz konusu değil. Hükümetin denetimler ile bu işin önünü kesmesi gerekiyor' dedi.

Türkiye'de oyuncak sektörü, ağır vergi denetimi, her geçen gün değişen kurallar ve ithalatta yaşanan zorluklar nedeniyle zor günler yaşıyor. Tüm bunlara bir de bazı yabancı menşeli sitelere vergi yükü ve denetim uygulanmaması da eklenince sektör büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor.

Bu noktada İzmir Ticaret Odası olarak bakanlığa yazı gönderdiklerini ve 2 yıldır uğraşıp netice elde edemediklerini, Hükümetin denetimler ile bu işin önünü kesmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, Çok büyük haksız rekabet olduğunu ve vergi kaybı dışında bir de işin sağlık boyutunun olduğuna değindi.

'Ürünlerin denetim kalite sertifikası yok'

Oyuncak sektörünün Türkiye'de 0-18 yaş arası grup ile hobi grubu baz alındığında yaklaşık 25 milyon bir nüfusu ilgilendirdiğini belirten Özyiğit, konuşmasına şu şekilde devam etti, '25 milyon nüfusu direkt ilgilendirmekle birlikte, aslına bakarsanız bana göre bu 0-12 dediğimiz yaş grubunun bir de anne babası var. Aslında oyuncak sektörü 35-40 milyonluk nüfusu ilgilendiriyor. Ama bu kadar önemli bir nüfusu ilgilendiren bir sektör ve çocuk sağlığını etkileyen olmazsa olmaz bir metaryel. Çocuğun vücuduna direkt dokunan bir materyal. Her yerde söylenen şudur; elektronik oyunlardan ne kadar çekiniyorsunuz? Artık çekinmiyoruz. Anne babalar bilinçlendikçe görsel medya hayatımızda oldukça zaman içinde oyuncağın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Ama bu noktada bizler bu oyuncağı Türkiye'ye getirenler olarak çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ürünlerin denetim kalite sertifikası yok. İnternet siteleri kurulduğundan beri durum böyle. Türkiye'de vergi veren istihdam sağlam firmalar yok oluyor. Aklımızın almadığı, biz oyuncak firmalarını bu kadar sıkı denetimden geçirirken yurtdışı sitelerini bu kadar ilgisiz ve denetimsiz bırakmaları sadece oyuncak değil kırtasiye, gözlük, kişisel bakım ürünü, araba parçası neyi baz alıyorsanız hepsi geliyor. Hiçbir denetim yok.'

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THY, 4 günde getiriyor

Sektör olarak tüm bu sorunlara ek olarak şimdi de Türkiye'de de çok popüler olan Çinli Alibaba.com internet sitesinin Türk Hava Yolları ve PTT Kargo ile anlaşma yaptığını ifade eden Özyiğit, 'Alibaba.com, Türk Telekom ve THY arasında protokol imzalandı. THY, sadece gelecek ürünlerin nakliyesinden 2 milyar dolarlık gelir bekliyor. Ürün Çin'den 40 günde geliyordu, THY'nin yaptığı anlaşma gereği artık 4 günde geliyor. Bu durum, onların satış imkanlarını da artıracak. Burada inanılmaz bir haksız rekabet var. Türkiye'de bir internet sitesi satış yapıyorsa, hem sağlık yönünden denetleniyor, hem mali yönden denetleniyor, hem vergisini alıyorsun, hem KDV'sini alıyorsun. Ama bu tür sitelerin hiç birinde ne sağlık yönünden ne vergi yönünden hiçbir denetim yok. Alibaba gibi sitelerden alışverişlerde kanunen 22 dolara kadar alışveriş yapabiliyorsunuz. Ama böyle bir denetim yok, insanlar şu an oradan istediği ürünü istediği gibi alarak, istediği gibi de aldığı ürünü satıyor' ifadelerini kullandı.