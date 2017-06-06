Özel çocuklar atla terapiye katıldı

Özel ilgiye ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, Tay Park'ta gerçekleşen atla terapi hizmeti sunuyor. Terapi seansları sayesinde hayata daha sıkı tutunan çocuklar, dönemi törenle kapattı. Katılım belgelerini de Başkan Akpınar takdim etti

Karşıyaka Belediyesi ve Otizm Derneği (ODER) işbirliğiyle, Tay Park'ta düzenlenen atla terapi (Hipoterapi) seanslarına 2016-2017 döneminde 30 çocuk katıldı. Özel çocuklar; motor becerilerinin iyileşmesine, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olan uygulama kapsamında, her hafta ata binerek terapi aldı. Eğitmenler eşliğinde yapılan seanslar, tamamen ücretsiz olarak gerçekleşti. Atla terapi ile hem eğlenen hem de otizmin yarattığı engellere meydan okuyan çocuklar, dönem sonunda sertifika almanın heyecanını da yaşadı. Tay Park'taki törende, katılım belgelerini Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar takdim etti. Buluşmaya, ODER temsilcileri de katıldı.

Sosyalleşme imkanı buldular

Çocuklar Başkan Akpınar'a sevgi gösterileriyle teşekkür ederken, aileler de 'Bu terapiler bize umut oldu, çocuklarımız yaşama daha sıkı tutundu. Bedensel gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşme imkanı bulmamız da çok değerliydi. Çocuklarımıza bu fırsatı sunan Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a minnettarız' dedi.

Başkan Akpınar ise 'Yaşamın önündeki tüm engelleri sevgi ile aşabileceğimizi biliyoruz ve bu anlayışla hizmet ediyoruz. Taypark'ta ODER işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz atla terapi hizmeti de bu alandaki en önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Bugüne kadar 210 çocuğumuzu, dünyada yaygın olarak kullanılan bu terapi yöntemiyle tanıştırdık. 2016-2017 döneminde de 30 çocuğumuza hizmet verdik. Evlatlarımızın olumlu yönde gelişimini görmek ve gözlerindeki mutluluk her şeye değer' dedi.





