'Özel'e kayıt olana devlet okulu yasak

LGS için çıkartılan yeni yönetmeliğe göre özel liselere kesin kayıt yaptırmış öğrenciler devlet okullarını tercih edemiyor. Bu durum Türkiye'de ilk kez karşılaşılan bir uygulama. Şayet özel okula kesin kayıt değil de ön kayıt yapılmış ise okullar, toplam ücretin yüzde 10'u kadar cayma bedeli alıyor

Burcu Özkan- Tercih dönemi boyunca özel okullarda kayıt sildirme sorunu yaşayan veli ve öğrencilerin içinin rahat olması gerektiğini söyleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 'Özel okula ön kayıt yaptırmış öğrenciler yeni bir okula LGS tercihi ile geçiş yaptırırken sorun yaşamayacaklar. Yönetmelik gereğince ücretin en fazla yüzde 10'u içerde kalır, fakat eğer kolej öğrencinin kaydını sildirmekte sıkıntı çıkarıyorsa MEB'e şikayet dilekçesi gönderebilirler. Velilerimizin ve öğrencilerimizin içi rahat olsun' dedi. Özel okul tercihlerinde velilerin LGS'yi baz alacağını söyleyen Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, 'Bazı velilerimiz özel okullara ön kayıt yaptırdı ve LGS sonuçlarına göre son kararlarını verecek. Bilindiği gibi devlet okullarında en başarılı öğrenciler, fen liselerinde toplanmaktadır. Bunun yüzdelik dilimi de yüzde 0,1. Buraya yerleşemeyen fakat çocuğunu fen lisesinde okutmak isteyen velilerimizin özel fen liselerine kayıt yaptırdığını gözlemliyoruz. Şu anda bizim velilerimize tavsiyemiz, bakanlığın yerleştirme işlemi bittikten sonra özel okullara kesin kayıt yaptırmaları yönünde. Çünkü velilerimiz, özel okullara yıl içinde her zaman kayıt yaptırabilme imkanına sahip' dedi.

Bakanlık bu uygulamadan vazgeçmeli

Özel okullara kesin kayıt yaptıranların devlet okullarına başvuru yapamayacağını belirten Bina, 'Eğer bir öğrenci özel okula kesin kayıt yaptırmışsa, artık devlet okullarına başvuru yapma hakkı bulunmamakta. Bu, ilk defa bu yıl gördüğümüz bir uygulama. Bakanlığın bu katı uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların tercihleri ve maddi imkanları değişebilmekte' şeklinde konuştu.

Öğrencilere 4 nakil imkanı var

Eğitim-Bir-Sen Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bina, 'Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme işlemi bittikten sonra, öğrencilere 4 nakil imkanı daha tanımaktadır. Esas yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenci, nakil döneminde yerleştirme puanlarını takip ederek bir üst tercihine yerleşebilme imkanına sahip olabilecek' diye konuştu.

Meslek liseleri istenen okul olmalı

Nitelikli ve niteliksiz okul ayrımına ilişkin yeni düzenlemeler gerektiğinin altını çizen Bina, 'Bakanlığımızdan da beklentimiz, meslek liselerinden kaçışı engelleyecek tedbirleri alması. Meslek liseleri yeniden düzenlenerek, kalitesi arttırılmalı ve kimsenin gitmek istemediği okullar olmaktan çıkarılmalı' ifadelerine yer verdi.

TEOG benimsenmişti

TEOG sisteminde bazı sorunlar olsada öğrenci ve veliler tarafından fazlasıyla benimsendiğini söyleyen Bina, 'TEOG sistemi, pek çok sıkıntısı olmasına rağmen öğrenciler ve veliler tarafından benimsenmiş bir sistemdi. Akademik eğitimi merkeze alan bir yerleştirme ölçütüne sahip olan sistemde, Meslek Liseleri hiç okula yerleşemeyen öğrencilerin zorunlu olarak yerleştirildiği okullar haline gelmişti. Meslek Liselerindeki düşüş, Katsayı probleminin ortaya çıktığı 28 Şubat sürecinde başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. TEOG yerleştirme sistemi de bu düşüşü devam ettirmiştir' şeklinde konuştu.





Uzmanla görüşmeden tercih yapmayın

LGS tercihlerinde geçilen yeni yerleştirme sistemi tüm dengeleri alt üst ettiğini vurgulayan Başkan Bina, 'İlk defa bu yıl uygulanan LGS sisteminde bazı aksamaların ve memnuniyetsizliklerin olacağını düşünüyoruz. Yüzde 10'luk dilim dışında kalanların sınavla girilen okullara yerleşme imkanı bulunmamaktadır. Velilerimiz, meslek liseleri konusunda yeterince bilgi sahibi görünmemekte. Velilerimiz, çocuğunu akademik eğitim veren Anadolu Liselerine göndermek istemektedir. Velilere tavsiyemiz, çocuklarının mezun oldukları ortaokulların rehber öğretmenleri ve tercih komisyonunda yer alan öğretmenlerin tavsiyelerine uymaları' dedi.