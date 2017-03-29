Özfatura: Bu bir rejim değişikliğidir

İzmir eski Belediye Başkanlarından Burhan Özfatura, Bergama İlçesi'nde katıldığı söyleşide, referandumla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu bir rejim değişikliğidir. Burada yargı, yönetim ve her şey tek bir kişinin elinde toplanacaktır" dedi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Bergama Demokrasi İçin Güçbirliği Platformu tarafından dün akşam düzenlenen 'Anayasa Değişikliği' konulu konferansa katıldı. Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) düzenlenen konferansta konuşan Burhan Özfatura, Türk tarihinin en kötü, en sıkıntılı, en tehlikeli döneminin yaşandığını öne sürerek "Hiçbir dönemde ülkesine bu kadar kötülük yapan, insanını bu kadar dışlayan, bu kadar pervasızca hakaret, yalan, iftira atan bir yönetim gelmedi. Bu referandum Sayın Tayyip Erdoğan'ın ya da AKP'nin bir projesi değildir. Bu tamamen bir Amerikan projesidir. 1 Mart tezkeresinin reddedilmesinin rövanşı amacını taşıyor. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Bu Türkiye'nin gelecekte tam anlamıyla diktatörlük karanlığına, bölünmeye ve parçalanmaya dahil olup olmayacağının göstergesi olacaktır. Bu referandumda çıkar ilişkisi için ‘Evet' diyeceklere yapacak bir şeyimiz yok. Onlar vicdanlarını ve mantıklarını maalesef buzdolabına koymuşlar. Ama ülkesini seven herkese bu tehlikeyi anlatmamız lazım. Bu bir rejim değişikliğidir. Burada yargı, yönetim ve her şey tek bir kişinin elinde toplanacaktır. 15 yıl Türkiye'yi azılı ateistler yönetse dine bu kadar zarar veremez. AKP döneminde cinayet yüzde 300, şiddet-tecavüz artışı 14 misli, fuhuş yüzde 220, teşhircilik yüzde 465, ırza geçme ve çocuk tecavüzü yüzde 125 artmış, uyuşturucu yaşı 13'e düşmüş, kısırlık yüzde 2'den yüzde 25'e çıkmış. Hırsızlık uğursuzluk artmış, maalesef kumarda ve çocuk pornosunda dünya üçüncüsüyüz. Bizi getirdikleri tablo budur" dedi.



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise anayasa değişikliğine sert bir dille karşı çıkarak "Bir kişi meclise seçilecek milletvekillerini belirleyecek. Meclisi kontrol ettiği için atanmış milletvekilleri ile beraber yüksek yargıyı ve anayasa üyelerini seçecek. Ve oradan adaletin zuhur etmesini bekleyeceğiz. Burada asıl gaye kendilerini korumaktır. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Dünya beşten büyüktür.' Eyvallah dünya beşten büyüktür. Ama Sayın Cumhurbaşkanım bilesiniz ki Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'dan büyüktür" diye konuştu.

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