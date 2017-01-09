Özgür basın, özgür ülke

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 'Gazetecilerin; mesleklerini yaptıkları için cezaevine atılmadığı, ilkeli davrandıkları için işsiz kalmadığı, baskı görmediği, emeklerinin karşılığını aldığı koşullarda çalışması dileğiyle, bu özel günlerini yürekten kutluyorum' dedi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'basın emekçilerinin' ilkeli davrandıkları için işsiz kaldığını, baskı altında olduğunu söyledi. Şenol, tek amaçları mesleklerinin gereğini yapmak olan tutuklu gazeteciler bir an önce serbest bırakılmalarının gerektiğini dile getirdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, verdiği mesajda, gazetecilerin çalışma koşullarının gün geçtikçe zorlaştığını belirtti. İktidarın basın özgürlüğünü tamamen yok ettiğine dikkat çeken Başkan Şenol, 'Gazetecilerin; sadece mesleklerini yaptıkları için cezaevine atılmadığı, ilkeli davrandıkları için işsiz kalmadığı, baskı görmediği, emeklerinin karşılığını aldığı koşullarda çalışmasını bekliyoruz' diye konuştu.



144 tutuklu gazeteci..!



İzmir'de geçen yıl çok yayın organının büro ve temsilciliklerinin kapatıldığını onlarca gazetecinin gerekçesiz biçimde işlerinden edildiklerinin altını çizen Şenol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: '144 tutuklu gazeteci ile cezaevindeki gazeteci sayısı bakımından dünya birincisi olan, işsiz gazeteci sayısının çığ gibi arttığı ülkemizde 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü bu acı gerçeğin ışığında kutlamaktan büyük üzüntü duyuyoruz. 780 gazetecinin basın kartı iptal edildiği, 839 gazetecinin hakim karşısına çıktığı 2016'da, 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. 157 yayın organı kapatıldı. 14 toplumsal olayda ise yayın yasağı kararı verildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Raporu'na göre Türkiye 180 ülke arasında 151'inci sırada. Yani Türkiye'de gazeteciler gazetecilik yapamadı, yapamıyor. Basını bu denli baskı altına almaya çalışmak, bu ülkeye verilecek en büyük zararların başında gelir. Gazetecilerin; mesleklerini yaptıkları için cezaevine atılmadığı, ilkeli davrandıkları için işsiz kalmadığı, baskı görmediği, emeklerinin karşılığını aldığı koşullarda çalışması dileğiyle, tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.'





