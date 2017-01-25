'Özgür Kız'ın hayatı 60'ından sonra değişti

İzmir'de yaşayan, yaklaşık 25 ülke gezdikten sonra otostop yaparak bindiği araçta unuttuğu fotoğraf makinasıyla gündem olan "Özgür Kız" lakaplı 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, sırtındaki yağlardan kurtuldu, havayolları şirketinden sponsorluk, üniversitelerden söyleşi teklifleri almaya başladı

Emekli maaşıyla Roma'da Pisa, Paris'te Eyfel kulesi başta olmak üzere 25 farklı ülkenin turistik mekanlarının önünde en doğal haliyle çektirdiği fotoğraflar sayesinde "Ayşe Teyze" olarak tanınan 3 çocuk, 6 torun sahibi Ayşe Kurucu'nun yaşamı, sosyal medyada ünlü olduktan sonra değişti.



Sırt ağrıları için gittiği doktorda "yağlarından kurtulan" Ayşe Kurucu, Ankara ve İstanbul'daki köklü üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle söyleşiler yaptı, gezi programları yapmak için televizyon temsilcileriyle görüştü, bir havayolu şirketinin sponsorluk teklifi sayesinde hiç görmediği başka ülkelere gitmenin planını yapmaya başladı.



Yağlarını aldırdı



Ayşe Kurucu yaptığı açıklamada, ünlü olmadan önce en büyük sıkıntısının "sırt ağrısı" olduğunu, televizyon programlarına katıldıktan sora bir doktorla tanıştığını ve ameliyat masasına yattığını dile getirdi.



"Sırt ağrım artık arkadaşım gibi olmuştu. Ameliyat sırasında biraz da yağlardan almışlar, onun da hafifliğini yaşıyorum." diyen Kurucu, boşanmış, maddi sıkıntı çeken ve yalnız bir kadın olarak kendine acımadığını, aksine hayata daha çok bağlandığını ifade etti.



Ünlü olduktan sonra sokakta kendisini tanıyanlar çıktığını ancak özeli kalmadığı için bu durumdan hiç memnun olmadığını aktaran Kurucu, gelen iş ve gezi tekliflerine ise açık olduğunu kaydetti.



Öncelikle bir havayolu şirketinden sponsorluk teklifi aldığını, bir gezi programının sunucusu olmak üzere televizyon temsilcileriyle görüştüğünü belirten Kurucu, Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin kulüpleriyle de söyleşi yapmaya başladığını söyledi.



"Cesaret değil, seçim işi"



Ortaokul mezunu olarak üniversite öğrencilerine ders vermediğini, sadece sorularını yanıtladığını vurgulayan Kurucu, üniversite öğrencilerinin kendisine ilk olarak "yabancı dil bilmeden yurt dışına nasıl çıkıyorsun" sorusunu yönelttiğini belirtti.



Öğrencilere hayat tecrübelerini anlattığını kaydeden Kurucu, "Ben ders vermiyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum. Yurt dışına gitmeye nasıl cesaret ettiğimi soruyorlar. Ben de bunun cesaret değil, seçim işi olduğunu anlatıyorum." ifadelerini kullandı.



Ev işi yapmayı sevmediğini, dikiş nakışla pek uğraşmadığını, yemeklerini bulaşık çıkmasın diye bir esnaf lokantasında yediğini, evdeki boş zamanlarında belgesel izlediğini kaydeden Kurucu, "Kadınlara tavsiyem hiçbir şeye bağımlı olmasınlar. 'Bu yaştan sonra ne olur, ne yapabilirim' diye düşünüp kendilerini yaşamdan çekmesinler. Ne bileyim, barışık olsunlar." dedi.



Ameliyattan sonra toparlanmaya çalıştığını, ilk olarak gelecek ay KKTC'ye gitmeyi hedeflediğini anlatan Kurucu, sonra da hayali olan İspanya'ya giderek Endülüs medeniyetinin izlerini süreceğini dile getirdi.



Ayağını incitip otostop çekmişti



Ayşe Kurucu, 25 ülkeyi gezdikten sonra bir gezi programı kapsamında Trabzon'a gitmiş, gezide ayağını burktuktan sonra otostop çekerek bindiği arabada "canım kızım" adını verdiği fotoğraf makinesini unutmuştu.



Makinedeki sıra dışı fotoğrafları sayesinde sosyal medyada "Ayşe Teyze" ve "Özgür Kız" olarak tanınan Ayşe Kurucu, kredi kartına 12 taksitle seyahatlerini gerçekleştirdiğini açıklamıştı.