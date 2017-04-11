Pahalı gelince, Monoray yere indi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapımından vazgeçtiği yeni fuar alanı 'Fuar İzmir' ile İZBAN ESBAŞ İstasyonu arasındaki 2.2 kilometrelilik Monoray projesi yerine tramvay yapılması gündeme geldi. Monoray projesini hazırlayan firma, proje revizyonuyla buna olanak sağlayacak çalışma başlattı.

İzmir'de teknik ve bürokratik her türlü işlemi tamamlanan, ÇED onayı alan İZBAN ESBAŞ İstasyonu- Fuar İzmir arasında yapılması beklenen 2.2 kilometre uzunluğundaki monoray projesi bir hafta önce iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu "Monoray, hesaplarımızda çok pahalı çıktı. Taşıyacağı yolcusundan İzmir'in ekonomisine, Fuar'ın işlevine katkısından çok daha ekonomik olarak pahalı geldi. Durdurduk projeyi. Başka formül arayışındayız. Fuar'ı ulaşım açısından başka türlü destekleyeceğiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin iptal kararının ardından alternatif proje arayışına girdiği ortaya çıktı. Monoray projesini 970 bin TL'ye hazırlayan Tekfen firması, projenin dönüşebileceği alternatifler üzerinde de çalıştı. Yapımından vazgeçilen monoray yerine tramvay yapılması için projede revizyona gidilmesi gündeme geldi. Revizyon projenin, teknik ve bürokratik açıdan uygun bulunması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da onay vermesi durumunda, monoray yerine tramvay yapılabilecek. Yapımından vazgeçilen projeye göre, yükseltilmiş kolonlara yerleştirilecek kirişler üzerinde çalışacak monoray sistemi, İZBAN'ın ESBAŞ İstasyonu ile Fuar İzmir arasında yapılacak, Akçay Caddesi'nin üzerinden geçecek ve çevreyoluna paralel bir hatta çalışacaktı. Projedeki revizyonda da tramvayın güzergahı değişmeyecek. Zeminden gidecek, Akçay Caddesi'ni üstgeçitle aşacak bir proje revizyonu yapılacak.