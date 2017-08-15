Pamucak'ta 'Engelsiz Kamp'

Selçuk Belediyesi'nin engelli vatandaşlara yönelik düzenlediği sosyal sorumluluk projelerinden gelenek haline gelen Engelsiz Kamp bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. 28 Ağustos'a kadar sürecek Pamucak Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek olan Engelsiz Kampa Selçuklu engelliler aileleriyle birlikte katılacak

Engelli bireylerin sosyalleşmesi, aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmeleri amacıyla Selçuk Belediyesi'nin Sosyal Tesislerinde bu kapsamda yeni düzenlenmeler yapıldı. Kampa Selçuklu engelliler aileleriyle birlikte katılacak. SELENDER (Selçuk Engellilerini Destekleme Derneği) ile Goncagül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlenecek kamp süresi boyunca tavla turnuvası, çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Kamp ateşi yakılacak, Goncagül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen programlarla kamp boyunca engellilerin hoşça vakit geçirmeleri sağlanacak. Kampta ayrıca Selçuk Belediyesi Sanat Evi sanatçı ve kursiyerleri de bir konser verecek.



Başvurular SELENDER'e



SELENDER Başkanı Esat Küçükzeybek, 'Dört yıldır engelsiz kampın düzenlemesine katkı sunan Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı'ya ve Selçuk Belediyesi çalışanlarına özellikle bizlere her zaman destek olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Aşevi'ne çok teşekkür ediyorum. Başlamak üzere olan kampa katılmak isteyen Selçuklu engelliler ve aileleri bizlerle iletişime geçmesini yeterli olacak' dedi.





