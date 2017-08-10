Pamukta 1 milyon ton üretim hayal değil

Pamuk üretiminde 1 milyon ton üretim hedefinin hayal olmadığını belirten İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, 'Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 425 bin hektar ekili alanda 700 bin ton civarında pamuk üretildi. Pamuk ekili alanlarda ve rekoltede yüzde 20'ye yakın artışı yaşayabiliriz' dedi

Ali Budak-Ege Bölgesi'nde yaklaşık 3 yıldır devam eden pamuk destekleriyle hem ekili alan sayısı hem de pamuk üretimi arttı. Pamuğa küsen üreticilerini de tekrar pamuk ekimine geri dönmesiyle bu artış ivmesi devamlılığını koruyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 425 bin hektar ekili alanda 700 bin ton civarında pamuk üretildi. Bu yıl ise pamuk ekili alanlarda yüzde 20'ye yakın bir artış bekleniyor. Haziran ayında yaşanılan olumsuz hava koşulların pamuğa olumsuz etkilese de ardından gelen aşırı sıcaklarla beraber olumsuzluklar giderilerek pamukta önemli aşamalar kaydedildi.



'Pamukta 850-900 bin ton rekolte mümkün'



Yaklaşık 3 yıldır süren bir pamuk artış trendi olduğuna değinen Kocagöz, şöyle konuştu: Bu artış trendinin yanı sıra pamuk fiyatları da iyi gidiyor. Fiyatların iyi gitmesinde hem kurun hem de dünya piyasasının etkisi oldu. Hükümetin ve dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın attığı uygun adımlar ve destekleme politikaları sayesinde üretici bu yıl pamuk sezonundan memnun ayrıldı. Geçtiğimiz yıl 700 bin ton civarında pamuk ürettiğimiz bir yılı gerçekleştirdikten sonra şimdi de pamuk ekili alanlarda yüzde 20'ye yakın bir artış bekliyoruz. Çok olumlu gelişme bunlar. Sonuçta bu yıl havalarda Haziran ayında kötü bir başlangıç yaşadık. Küresel ısınmanın etkisiyle beklenmeyen yağmur ve dolu ile gelen o kötü havanın pamuklar üstünde negatif bir etkisi olmuştu. Ama sonradan sıcakların gelmesi bu arayı kapattırdı ve pamuklarda düzelme var. Şu anda iyiye gidiyor. Bunu söylemek için biraz erken olabilir. Önümüzde bir Ağustos ayı var. Ancak hava koşulları uygun olması ve bu iyiye gitme rekolteye de yansırsa ekili alanlara paralel olarak yüzde 20 de rekolte artışı yaşayabiliriz. Rekolte artışı da olursa Türkiye'nin önümüzdeki yıl 850-900 bin ton arası bir pamuk rekoltesine kavuşması mümkün.



1 milyon ton için destek planı



Tarım Bakanlığı'na yaptıkları önerilerde hep 1 milyon ton üretim hedefi olması gerektiğini savunduklarını ve bunun için önerilerde bulunduklarına dikkat çeken Kocagöz, 'Destekleme politikalarının bu 1 milyon tonluk hedef üstüne kurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. O üretimi yakalayana kadar da desteklemede agresif bir politika üretilmesini öneriyoruz. Bu sayede Türk tekstil sanayi 1 milyon 450 ile 1 milyon 500 bin ton arasında olan tüketim ihtiyacından 500 bin tonunu ithalat yapabilir ama geri kalan 1 milyon tonunu yerli üretimden karşılayabilir. Ciddi anlamda bir avantaj yakalayabilir. Bu anlamda hem stratejik olarak kendimizi korumuş oluruz hem de kendi sanayimize güvenli bir üretim yapmış oluruz. O noktaya geldiğimizde de yeni üretim alanları için yeni planlar yapılabilir' dedi.



Verim artıyor



'TÜİK'e göre; 2001 yılı Türkiye ekili alan büyüklüğü 721 bin hektar. Geçen yılki alanımız ise 425 bin hektar. Ama 2001 yılındaki verim rakamları ile geçtiğimiz yılki verim rakamlarını karşılaştırdığımızda verimde ciddi bir artış var' diyen Kocagöz, şöyle devam etti: Türkiye verimde dünya ikincisi. Pamuk üreticimiz bu üretimde çok yetenekli. Modern tarımı ve en modern teknolojik aletleri kullanırken, pamuk üretmeyi de gerçekten iyi biliyor. Türk pamuk üreticisi GDO'suz pamuk üretmesine rağmen GDO'lu ligde Avustralya'dan sonra ikinci durumda. Hal böyle olunca geçtiğimiz yıl TÜİK'in ortalama verim rakamı 476 kilo olduğunu hatırlarsak, eğer Türkiye'de 721 bin hektar ekili alanlara ulaşabilirsek o zaman yaptığımız hesapta Türkiye 1 milyon 400 bin ton pamuk üretir. Böylece 1 milyon barajını rahatlıkla geçtiği gibi tükettiğini de üretebilen bir ülke konumuna gelir. Bu mümkün ve bu bir hayal değil, gerçek. Onun için bu noktada hareket etmeliyiz.



Kalıcı olarak ekilmeli



Kendilerini en çok memnun eden durumların başında ise Ege Bölgesi'ndeki pamuğa küsen üreticilerin pamuk ekimine geri dönmesi olduğunu belirten Kocagöz, 'Geçtiğimiz yıldan bu yana artan yüzde 20 artışta özellikle pamuğa küsmüş olan bölgelerin pamuğa geri dönmesi etkili oldu. Manisa, Bergama, İncirliova, Köşk, Nazilli, Denizli ve Torbalı bölgeleri pamuğa geri döndü. Uzun yıllardır pamuk üretip de pamuğa küsen, 4-5 yıldır hiç pamuk ekmeyen bölgelerin tekrar pamuğa geri dönmesi bizi çok mutlu etti. Bu kısa vadeli bir mutluluk olmamalı. Eski küskünleri 3 yıl daha pamuk ektirebilirsek bu kalıcı bir politika olur ve devamlılık haline gelir. İşte o nedenle de bakanlığımıza en önemli olarak önerdiğimiz konu, destekleme politikaları ve üretim politikalarının 5 yıllık planlar dahilinde yapılması. Bu 5 yıl önemli. Çünkü 5 yıl içinde üreticiye ne destekler alacağını söylerseniz o zaman kararlılıkla üretici pamuk üretimini sürdürür. Arkasında devletin desteğine güvenir, kararlılıkla üretimini yapar' şeklinde konuştu.