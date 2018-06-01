'Park et devam et' şimdi de Mithatpaşa'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak bölgesindeki "Park et, devam et" uygulamasının ikinci ayağını bugünden itibaren Mithatpaşa-Göztepe güzergahında başlattı. Cadde üzerinde park yeri bulamadıkları otomobillerini 353 araç kapasiteli İnciraltı Çınar Otoparkı’na bırakan sürücüler, Büyükşehir'in ring araçlarıyla "ücretsiz" olarak Göztepe’ye taşınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki otopark kullanım alışkanlığını artırmak ve özel araçların yol güzergahlarına park etmelerini önlemek amacıyla Alsancak Kahramanlar Otoparkı için Alsancak bölgesinde sürdürdüğü "Park et, devam et" uygulamasına Mithatpaşa Caddesi ile devam etti. Trafik yoğunluğu fazla olan cadde üzerine park etmiş otomobillerin 353 araçlık kapasitesiye sahip İnciraltı Çınar Otoparkı’na yönlendirilmesini sağlayabilmek için bugünden itibaren Göztepe-İnciraltı hattında "ücretsiz" ring seferleri başlatan Büyükşehir Belediyesi, Çınar Otoparkı'nın aylık aboneliğini de 120 TL olarak belirledi.

Mithatpaşa ve Göztepe bölgesinde oturan ya da işyeri olanlar, araçlarını İnciraltı'ndaki otoparka bıraktıktan sonra ücretsiz ringlerle gidecekleri yere taşınıyor ve böylece park yeri sorunu yaşamıyorlar. Ring araçlarındaki inişler ve binişler, Mithatpaşa Caddesi üzerinde belirlenen özel duraklarda, sahil yolundaki iniş ve binişler ise sadece AASSM Tramvay Durağı ve Üçkuyular Feribot İskelesi'nde yapılabiliyor. Ring araçlarından, otopark abonelik kartı veya günlük otopark fişini sürücüye gösterenler yararlanıyor.

15 dakikada bir ücretsiz sefer

Yol kenarlarına park etmiş özel araçları otoparklara yönlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında hizmete başlayan ring araçları, İnciraltı Çınar Otoparkı’ndan hareket ederek Haydar Aliyev Bulvarı’ndan Fahrettin Altay istikametine gidecek. Araçlar, Hava Eğitim Komutanlığı’nı geçince 16 Sokak’tan Mithatpaşa Caddesi’ne dönecek.

Otoparka dönüş ise Hakimiyeti Milliye İlkokulu karşısındaki 99/1 Sokak’tan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkılarak gerçekleşecek.

Servisler 07.00-23.00 saatleri arasında hafta içi ve Cumartesi günleri 15 dakika, Pazar günleri ise 30 dakika arayla sefer yapacak.

Ring araçlarının durakları

İnciraltı Çınar Otoparkı

16 Sokak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Otobüs Durağı

Mithatpaşa Caddesi Depo Durağı karşısı

Fuat Göztepe Parkı

PTT Başmüdürlüğü

İş Bankası Güzelyalı Şubesi

Göztepe Otobüs Durağı

Göztepe Otobüs Durağı – Vali Konağı Otobüs Durağı arası

Göztepe Katlı Otoparkı

Susuzdede Parkı

AASSM Tramvay Durağı

Üçkuyular Feribot İskelesi

İnciraltı Çınar Otoparkı