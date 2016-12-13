Parkta oynarken öldürülen Umut Ceylan davasında şok gelişme!

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 4 yıl önce, parkta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı uzaktan ateşlediği tabancayla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 34 yaşındaki Can Kayı, kararı bozan Yargıtay tarafından tahliye edildi. Başka suçtan hükümlü olan Kayı cezaevinden çıkamazken, yargılamanın yeniden yapılacağı belirtildi

27 Ağustos 2012 tarihinde rastgele açılan ateş sonucu beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan, 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'dan ele geçirilen silahtan atıldığı belirlendi.



Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, 'Adam öldürmüye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.



İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç yıl önce yapılan son duruşmaya, 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık Can Kayı, avukatları Ersin Gürsoy, Seyit Ahmet Akyüz ve Ceylan ailesinin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz katıldı. Umut'un annesi Gülhan Ceylan ve babası Ufuk Ceylan ise gelmedi.



Son savunmasını yapan Can Kayı, önceki duruşmalarda söylediklerini tekrarlayarak, silahı, bu olayın meydana geldiği tarihten sonra, başka kişilerden satın aldığını ve kargoyla kendisine gönderildiğini belirtip suçlamayı reddetti, beraatini istedi. Avukat Gülsoy da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.



Duruşma savcısı Fatih Genç de daha önceki mütaalasında olduğu gibi sanığın beraatini talep etti. Daha sonra kararı açıklayan Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti, sanık Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt sebebiyle ömür boyu hapse indirildi. Karar, mahkeme heyeti tarafından oy çokluğuyla alındı.



Daha önce Umut'un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.



Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu.



KARAR BOZULDU



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde geçen ay yapılan temyiz duruşmasına iki tarafın avukatları katıldı. Sanık avukatı Seyit Ahmet Akyüz, yaptığı savunmada müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ile birlikte beraat etmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, beraat kararı verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Can Kayı'yı Umut Ceylan'ı öldürme davasında tahliye etti.



Yargıtay, tahliye yazısını, sanığın yargılandığı İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme de tahliye kararını Kayı'nın başka suçtan hükümlü olduğu Aydın E Tipi Cezaevi'ne gönderdi. Ancak Can Kayı, hükümlü olduğu diğer suçtan cezasını çektiği için cezaevinden çıkamadı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Can Kayı, tekrar hakim önüne çıkacak.



Sanığın beraat etmesi yönünde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunan savcı Fatih Genç, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.