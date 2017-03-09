Parti sloganı önünde birliktelik pozu

Referandum çalışması için CHP Genel Merkezi'ne giden İzmirli belediye başkanları, 'Geleceğim için hayır' yazan pankartın önüne gülümseyerek, poz verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla Genel Merkez'de toplantı yaptı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki toplantı için İzmir’den belediye başkanları da Ankara'ya gitti. Belediye başkanları Genel Merkez önünde birlikte fotoğraf çektirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da toplantıya katıldı.

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