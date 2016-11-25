'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu itirafçı oldu

15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gün Marmaris'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele giden ekip içinde yer alan Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın imamı Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu itirafçı oldu

15 Temmuz darbe girişimi günü, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan bir grup asker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele giderek onu almak istediler. Helikopterle Marmaris'e giden askerler, polisin karşı ateşi sonrasında başarısız olarak olay yerinden kaçmıştı.



Otele saldırı düzenleyen 37 isimlerden en önemlisi ise 'Paşa' lakabıyla bilinen Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın imamı Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu idi.



Kuzu ve yanındaki askerler olaydan sonra 11 gün boyunca Marmaris ormanlarında kaçmış, ancak 11 gün sonra sığındıkları menfezde bitkin bir şekilde yakalanmışlardı.





ETKİN PİŞMANLIKDAN FAYDALANDI



Tutuklanarak cezaevine konulan Kuzu'nun daha az ceza almak için etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği öğrenildi. İtirafçı olan Zekeriya Kuzu'nun zaman zaman ifadesine başvurulduğu öğrenildi.



İzmir F Tipi Cezaevi'nde bulunan Kuzu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik araştırmalarında elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda polisin sorularını yanıtladığı açıklandı.



Kuzu'nun, hem Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşananlarla, hem de bağlantıda olduğu kişilere yönelik bilgiler verdiği öğrenildi.



FETÖ'yle ilgili sorularını da yanıtlayan Zekeriya Kuzu, "2007 yılında yapı ile temasım oldu. Bu kişiyle zaman zaman personel ile ilgili benden bilgi alıyordu. Benim ya da onun evinde buluşuyorduk. Astsubaylar isteklerini ve şikayetlerini bana söylüyorlardı. Ben de bunları üs komutanına iletiyordum. FETÖ içerisinde bağlantıda olduğum kişinin bana verdiği bilgilerin çoğu doğru çıkıyordu. Bana 'Dışarıda birbirimizi görsek bile tanımazlıktan geleceğiz' diyordu. 'Telefon sıkıntılı, görüşmeler yüz yüze olacak' diyordu. Üs komutanı bana 'Bir personelin yerini değiştir' dediği zaman ben de bu kişiye soruyordum. Ve onun önerdiği kişiyi atıyordum. Sadece Tosun Albay direniyordu. Bana 'İşyerinde fazla sivrilme rengini beli etme' diye tavsiyelerde bulunuyordu. Üste olan her türlü durumu o kişiye anlatıyordum" demişti.