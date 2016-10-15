Patenle tehlikeli yolculuk!

İzmir'de, patenli bir gencin, belediye otobüsünün arkasına tutunarak bu şekilde yolculuk yapması şaşkınlık yarattı

Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda, hareket halindeki bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak, patenleriyle ilerleyen bir genç, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otobüs arkasında kaldığı için şoförün fark etmediği patenci genç, çevredeki araçların sürücülerinin uyarılarına da aldırmadı. Büyük bir soğukanlıkla, bir sonraki duraga kadar otübüsle birlikte tehlikeli bir yolculuk yaptı.

