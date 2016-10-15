Patenli genci görenin yüreği ağzına geldi

İzmir'de, patenli bir gencin, belediye otobüsünün arkasına tutunarak bu şekilde yolculuk yapması şaşkınlık yarattı

Patenli genci görenin yüreği ağzına geldi

Alsancak semti Şair Eşref Bulvarı'nda, hareket halindeki bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak, patenleriyle ilerleyen bir genç, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Otobüs arkasında kaldığı için şoförün fark etmediği patenci genç, çevredeki araçların sürücülerinin uyarılarına da aldırmadı. Büyük bir soğukanlıkla, bir sonraki duraga kadar otübüsle birlikte tehlikeli bir yolculuk yaptı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #paten #paten yolculuk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.