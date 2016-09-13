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    • Paterson Köşkü'nde restorasyon başladı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yaparak yıllardır atıl durumda bulunan 157 yıllık Paterson Köşkü’nün restorasyonunu başlattı

    13 Eylül 2016 Salı 12:56
    Paterson Köşkü'nde restorasyon başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sivil mimari örneklerinden biri olan Bornova’daki tarihi Paterson Köşkü'nün restore edilmesi için yüklenici firmaya yer teslimi yaptı. 1859 yılında inşa edilen tarihi yapıyla ilgili yasal sürecinin tamamlanmasının ardından köşkün restorasyonu için çalışmalara başlandı. Paterson Köşkü'nde ve çevresinde şantiye kurma ile çevre temizleme çalışmalarına başlayan firma, önümüzdeki günlerde köşkün ayağa kaldırılması için çalışmalarına hızlı bir biçimde devam edecek. Yer tesliminden itibaren Paterson Köşkü'nün  restorasyonunun 730 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

    Yıllardır atıl durumda bulunan 157 yıllık tarihi yapı,  restore çalışmalarının ardından yine Büyükşehir tarafından kültür amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilecek.

     
    Anıtsal niteliği var

    Bornova'da, İskoçyalı tüccar John Paterson tarafından 1859 yılında inşa edilen köşk döneminin özgün mimari örneklerinden. İzmir’in 19. yüzyıl yaşam kesitini sergileyen, özgünlüğünü kısmen koruyan anıtsal niteliklere sahip köşk, yapıldığı dönemde, yüksek duvarlarla çevrili, içinde seraların, ahır ve ağılın bulunduğu zengin floraya sahip 133 dönüm büyüklüğünde bir bahçe içerisinde yer alıyordu. Farklı kullanımlara hizmet veren 38 odalı köşk, 2 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Yapı, Doğu- Batı yönünde üç kütlenin asimetrik bir düzen içerisinde bir araya gelmesinden oluşuyor.

    Paterson Köşkü yapılırken inşaat malzemelerinin büyük bölümü, döşeme ve duvar kaplama malzemeleri ile dekoratif amaçlı birçok yapısal eleman ve mobilyalarının tamamı İngiltere’den getirilmişti. 1960 yılına kadar Paterson Ailesi tarafından kullanılan yapı, daha sonra NATO Ofisi ve lojman binası, ardından da bir halı fabrikasının deposu olarak hizmet verdi. 1986 tarihinde geçirdiği bir yangın sonucu büyük tahribata uğradı. 1992 tarihinde başlatılan ve yarım kalan restorasyon uygulaması ile uzun bir süre atıl durumda kaldı.

    Köşkün ilk sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir mısır taciriydi. İzmir'de tanınan Paterson, başta madencilik olmak üzere birçok girişimde bulundu. John Paterson'un Türkiye'de kromu bulan kişi olduğu biliniyor.
    Anahtar Kelimeler: İzmir, Büyükşehir, Belediyesi, Ihaleyi, Kazanan

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