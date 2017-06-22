Patlamada NATO tesisinin duvarı hasar gördü

İZMİR'in Gültepe Semtinde NATO'ya ait ve duvarla çevrili askeri arazinin yanında saat 08.00 bir patlama meydana geldi

Ölen ve yaralananın olmadığı sadece duvarın hasar gördüğü patlamayla ilgili Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da bölgede incelemelerde bulundu.



Gültepe semtindeki Güney Deniz Saha Komutanlığı Haberleşme Merkezi vericilerinin bulunduğu askeri alanın hemen yanında bulunan Gültepe Mezarlığı'nda bugün saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın olduğu alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Terör ve bomba uzmanı ekipler inceleme yaptı. Patlamada, mezarlık ve askeri bölgeyi ayıran ortak duvarın bir bölümünde hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmayan patlamada çevredeki iki evin de camları kırıldı.







KOMUTAN VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE



Olayın ardından Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu ile İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın bölgeye gelip incelemelerde bulundu, bilgi aldı.



Patlamayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, çevrede oturan bazı vatandaşlar ise evlerinde bulundukları sırada patlama sesini duyduklarını, önce tüp patlaması olarak düşündüklerini, sonradan olayın askeri alan ile mezarlık arasında gerçekleştiğini öğrendiklerini söyledi.