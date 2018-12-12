Pazar poşetleri de paralı olabilir

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, "Gidişat pazarlarda da plastik poşetlerin paralı olacağı yönünde" dedi

Şefika Bal- Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte plastik torbalar 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli olacak. Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden doğan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası idari para cezası verilecek.

'Tamamen yasak olmalı'

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdi Erişen, "Henüz bize poşetlerin paralı olup olmamasıyla alakalı bir bilgi gelmedi. Ancak görünen o ki pazarlarda da artık torbalar paralı olacak. Vatandaş önce file torbaları, kese kağıtlarını rafa kaldırdı; poşetlere alıştı. Şimdi ise poşetler kalkıyor, yerine yeniden eski usuller geliyor. Aslında doğamız için güzel bir uygulama; naylon torbalar her yerde çöp olarak atılıyor ve büyük bir kirlilik yaratıyor. Ama madem plastik poşet kullanımı azaltılmaya çalışılıyor, o zaman benim kanaatim tamamen yasaklanması yönünde. Çünkü poşet kullanımını yaygınlaştıranlar marketler veya pazarcılar değil. Bize geri dönüşümlü poşetleri alın diyorlardı, bizler de onları alıyorduk. Şimdi ise parayla sat diyorlar. Böyle olacağına doğrudan yasak olsa, doğaya katkımız çok daha büyük olur diye düşünüyorum" diye konuştu.