Pazar tezgahının önünde sazlı türkülü mesai

İzmir'de pazarcılık yapan Turgut Görgeç'in hırdavat sattığı tezgahının önünde saz çalıp türkü söyleyerek mesai yapması hem pazarcı esnafının hem de alışverişe gelen vatandaşların beğenisini kazanıyor

Tire ilçesinde dünya gelen 60 yaşındaki 2 çocuk, 3 torun sahibi Görgeç, gençlik yıllarında Neşat Ertaş'dan etkilenerek bağlama çalıp türkü söylemeye başladı.

Tasarımı kendisine ait kamyonetiyle pazarlarda hırdavat tezgahı açan Görgeç, boş zamanlarında evinde çaldığı Ertaş'ın türkülerini pazarlara da taşıdı.

Karaburun, Mordoğan gibi turistik bölgelerin semt pazarlarında taşınabilir hoparlörle sazının ve türkülerinin sesini duyuran Görgeç'in, bu şekilde satış yapması kısa sürede esnafların ve alışverişe gelen vatandaşların beğenisini kazandı.

"Ertaş'ın türkülerini dünyaya ve insanlara sevdirmeye çalışıyorum"

Turgut Görgeç yaptığı açıklamada, merhum babasının da Ertaş'ı çok sevdiğini, hep onun türkülerini dinleyerek büyüğünü, hayatı boyunca kendisine hep bu halk ozanını örnek aldığını söyledi.

Ertaş ile çok istemesine rağmen tanışamadığını, vefat haberini televizyonlardan öğrendiğinde günlerce üzüldüğünü belirten Görgeç, "Onun ölümünün ardından bendeki sevgisi daha da arttı. Ben de onun eserlerini yaymak ve sevdirmek gayesine düştüm. Pazarlarda onun eserlerini çalmaya çalışıyorum." dedi.

Görgeç, Ertaş'ın seslendirdiği türküleri söylerken her seferinde duygulandığını, zaman zaman tezgahında gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

"Yerli ve yabancı turistler beni kameraya çekiyor"

Pazarlarda gerek esnaf arkadaşları gerekse alışverişe gelen vatandaşlardan oluşan bir hayran kitlesine ulaştığını dilen getiren Görgeç, şunları kaydetti:

"Mesela bu sabah bağlama çalmakta biraz geciktim. Esnaflar ve müşteriler 'hadi nerede kaldın' demeye başladı. Özellikle yaz aylarında pazarlar daha kalabalık. Yerli ve yabancı turistler beni dinliyorlar, kameraya çekiyorlar. Bu hoşuma gidiyor. Bastonla yürüyünceye kadar pazarlarda saz çalmaya devam edeceğim."

"Onu dinlemek için her hafta pazara geliyorum"

Karaburun pazarına alışveriş yapmak için gelen 65 yaşındaki İsmail Çakmak da Görgeç'in halk ozanı Ertaş'ın türkülerini çok duygulu söylediğini ifade etti.

İlk zamanlar Görgeç'in pazarda türkü söylemesine çok şaşırdığını dile getiren Çakmak, "Öyle alıştık ki gelmeyince onu çok merak ediyoruz ve arıyoruz. Mesela ben Karaburun'a 10 kilometre mesafede bulunan Yeni Liman Mahallesi'nden onu dinlemek için her hafta buraya geliyorum." şeklinde konuştu.

Esnaf Sönmez Çelebi de Görgeç'in söylediği türkülerin işlere olumlu yansıdığını, bu sayede müşterilerin tezgahlara daha çok ilgi gösterdiğini kaydetti.