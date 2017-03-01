Pazar tezgahlarından 'hayır' çağrısı

İzmir'in Seferihisar İlçesindeki üretici pazarında tezgah açan çiftçiler, karton parçalarına referandumda ' hayır ' oyu kullanacaklarına dair ilginç sloganlar yazdı.

Sadece Seferihisar ve köylerinde yaşayanların kendi ürettiklerini satabildikleri üretici pazarında, meyve sebze tezgahları sloganlarla süslendi.Pazarcı esnafı, normalde fiyat yazdıkları karton parçalarına bu kez referandumla ilgili sloganlar yazdı. CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Limon gibi sıkılmaya hayır', 'Soyulup soğana çevrilmeye hayır', 'Yemezler hayır', 'Hayırlı pazarlar', 'Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ha ha hayır' sloganları yazan tezgahları ziyaret etti.Soyer, esnafa ve vatandaşlara 'Neden hayır?' bildirgesi ve cuma günü Seferihisar'da gerçekleşecek Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konferansının tanıtıldığı el ilanlarından dağıttı.