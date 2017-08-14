Pazarda, camide denetimsiz ekmek satışına tepki!

İzmir'in belli bölgelerinde açık alanlarda ekmek satışı o kadar yaygınlaştı ki satıcılar, pazara ekmek kesme makinesi getiriyorlar. Durumdan şikayetçi fırıncılar ise merdiven altı yapılan üretimlerin sağlığı tehdit ettiğine dikkat çekiyor

Zeynep Kaya- 34 yaşındaki bir çocuk babası Ümit Kan, pazarda



Konu hakkında açıklamalarda bulunan EBSO meclis üyesi ve fırın işletmecisi Soner Çelik ise bazı pazar alanlarında yasal olmayan yollarla ekmek satışı yapılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Çelik, 'Ekmek ne yıkanabilme ne de temizlenebilme özelliğine sahip. Tozun toprağın içerisinde, sokak aralarında, cami önlerinde ve en acısı da araçların bagajında, mahalle mahalle dolanarak ekmek satışı yapılıyor. Bu doğru değil ve İzmir'e hiç yakışmıyor. İnsan sağlığı paradan daha önemli. Bu yanlışlara belediyelerin, Tarım İl Müdürlüğü'nün dur demesi gerekiyor. Satışlar yasal değil. Aynı zamanda insan sağlığı açısından risk taşıyor' şeklinde konuştu.

En çok Konak, Bayraklı, Bornova'da

Yasadışı ekmek satışının, yasalara uygun çalışan esnafa da zarar verdiğini vurgulayan fırın üreticisi ve EBSO meclis üyesi Çelik, pazarda ekmek satışı yapan herkesin, gayriyasal yollarla üretim yaptıklarına değindi. Çelik, 'Tabir yerindeyse merdiven altı çalışanları denir buna. Merdiven altı üretim yapıp, pazarlarda satış gerçekleştiriyorlar. Ekmeğin üretildiği alanlar sağlık açısından uygun mu bilinmiyor. Pazarlarda, sokak aralarında, camide ve özellikle cuma günleri cami önlerinde satışlar sürüyor. Neredeyse her cuma günü cami çıkışlarında bu tür satışlara rastlıyoruz. Domates, biber satar gibi ekmek satılıyor. En çok da Konak, Bayraklı, Bornova ve yoksul bölgelerde yapılıyor' dedi.



Soner Çelik şöyle devam etti: İnsanlar ekmekleri alıyorlar ki adamlar usanmadan satmaya devam ediyor. Neden tercih ediliyor derseniz, bir aldatma var orada. Sanki doğal ürünlerle üretiliyormuş havası veriliyor. Öyle bir durum yok. Çünkü ekmeğin üretildiği kaçak yerler bile hijyen kurallarına aykırı. İçerisine ne konulduğu bilinmiyor. Yasal olmadığı için numunesi alınıp, içeriğine de bakılamıyor. Zaten ekmeği geceden üretiyorlar, sabah mesai başlamadan kapatıyorlar mekanı. Ekmekleri arabanın arkasına alarak, belli saatlerde mahalle aralarında satışa sunuyorlar. - 34 yaşındaki bir çocuk babası Ümit Kan, pazarda ekmek satışıyla geçimini sağlıyor. 1995 yılından beri açık pazar alanlarında ailesi ile ekmek satışı yapan Kan, fırında üretim yapmak yerine, alım satım yapmayı tercih ettiklerini belirtiyor. Şirinyer, Buca, Özkanlar pazarlarında ekmek satarak geçimini sağladığını söyleyen Kan, pazara giderken ekmek kesme makinesini de yanına alıyor. Belirli yerlerde satış yaptıklarını anlatan Kan, 'Satış noktalarımız belli olduğu için, müşterilerimiz de sabit oluyor. Elimizden geldikçe müşterilere titiz sunum yapmaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de memnun kaldıkları için her hafta gelip ekmeklerini bizden alıyorlar' diye konuştu.Konu hakkında açıklamalarda bulunan EBSO meclis üyesi ve fırın işletmecisi Soner Çelik ise bazı pazar alanlarında yasal olmayan yollarla ekmek satışı yapılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Çelik, 'Ekmek ne yıkanabilme ne de temizlenebilme özelliğine sahip. Tozun toprağın içerisinde, sokak aralarında, cami önlerinde ve en acısı da araçların bagajında, mahalle mahalle dolanarak ekmek satışı yapılıyor. Bu doğru değil ve İzmir'e hiç yakışmıyor. İnsan sağlığı paradan daha önemli. Bu yanlışlara belediyelerin, Tarım İl Müdürlüğü'nün dur demesi gerekiyor. Satışlar yasal değil. Aynı zamanda insan sağlığı açısından risk taşıyor' şeklinde konuştu.Yasadışı ekmek satışının, yasalara uygun çalışan esnafa da zarar verdiğini vurgulayan fırın üreticisi ve EBSO meclis üyesi Çelik, pazarda ekmek satışı yapan herkesin, gayriyasal yollarla üretim yaptıklarına değindi. Çelik, 'Tabir yerindeyse merdiven altı çalışanları denir buna. Merdiven altı üretim yapıp, pazarlarda satış gerçekleştiriyorlar. Ekmeğin üretildiği alanlar sağlık açısından uygun mu bilinmiyor. Pazarlarda, sokak aralarında, camide ve özellikle cuma günleri cami önlerinde satışlar sürüyor. Neredeyse her cuma günü cami çıkışlarında bu tür satışlara rastlıyoruz. Domates, biber satar gibi ekmek satılıyor. En çok da Konak, Bayraklı, Bornova ve yoksul bölgelerde yapılıyor' dedi.Soner Çelik şöyle devam etti: İnsanlar ekmekleri alıyorlar ki adamlar usanmadan satmaya devam ediyor. Neden tercih ediliyor derseniz, bir aldatma var orada. Sanki doğal ürünlerle üretiliyormuş havası veriliyor. Öyle bir durum yok. Çünkü ekmeğin üretildiği kaçak yerler bile hijyen kurallarına aykırı. İçerisine ne konulduğu bilinmiyor. Yasal olmadığı için numunesi alınıp, içeriğine de bakılamıyor. Zaten ekmeği geceden üretiyorlar, sabah mesai başlamadan kapatıyorlar mekanı. Ekmekleri arabanın arkasına alarak, belli saatlerde mahalle aralarında satışa sunuyorlar.