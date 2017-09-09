Pedallar, 9 Eylül için çevrildi

Hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluş günü olarak şanlı tarihimizde çok özel bir yeri olan 9 Eylül 1922'nin 95. yıldönümü İzmir’de coşkuyla kutlanıyor

Pedallar, 9 Eylül için çevrildi

5 günlük kutlama programı kapsamında bisikletseverler de zafer coşkusuna ortak oldu. Konak Meydanı’nda buluşan bisikletseverler, Saat Kulesi etrafındaki turunu tamamladıktan sonra Gündoğdu Meydanı'na kadar pedal çevirdi. “95. Yıl Bisiklet Turu”  İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Dans Grubu'nun gösterisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın konseri ile renklendi.  


 

Etiketler; #izmir #bisiklet #9 eylül
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