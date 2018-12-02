Pedallar engelliler için döndü

İzmir'de bisiklet grupları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenledi

Üçkuyular Vapur İskelesi'nden başlayan tur Gündoğdu Meydanı'na kadar sürdü. Aralarında engellilerin de olduğu tura katılanlar, bisikletlerine "Engelleri pedallayıp aşıyoruz", "Adil, bağımsız, erişilebilir hayat", "Ön yargı en büyük engeldir", "Doğa dostu ulaşım", "Pedalı paylaşmak için engel yok" yazılı pankartları astı.

"Engel tanıma sen de bas pedala", "Arabadan in, bisiklete bin" şeklinde tezahürat yapan grup adına açıklama yapan görme engelli Emine İşler, Birleşmiş Milletler'in 1992'de ilan ettiği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, her sene birçok ülkede engelliliğe ilişkin sorunlara dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini anımsattı.

İzmir bisiklet grupları olarak kendilerinin de bisikletleriyle, erişebilir ulaşıma dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten İşler, şunları söyledi:

"Erişilebilirlik, herkesin her şeye herkes gibi ulaşabilmesidir. Herhangi bir alanda yapılan düzenlemenin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmasıdır. Ülkemizin çoğu otobüs, otobüs durakları ve trafik ışıklarında sesli ikaz sistemleri bulunmamaktadır. Görme engelliler için yapılan halk arasında sarı çizgiler de denilen kılavuz çizgiler bir direğe veya ağaca çarptırmakta, taşıtlar çizgilere park etmekte veya bir esnaf tarafından gasbedilmektedir."

İşler, İzmir'de şehir içinde ulaşım için kullanılan "İzmirim kartı"nın engellilere verilmemesinin hak ve özgürlük gasbı olduğunu ileri sürerek, "Yerel yönetimlerin uyguladığı bisiklet kiralama sistemlerinde görme engellilerin kullandığı tandem bisikletlerin, bedensel engellilerin kullandığı el bisikletlerinin ve denge sorunu olan bireyler için üç tekerlekli bisikletlerin bulunmaması büyük gaflettir." dedi.

Bisiklet yollarının sadece kıyı şeridinde, kesik kesik ve yetersiz olmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirten İşler, "İzmir bisiklet grupları olarak kamuoyuna sesleniyoruz, biz engelliler ulaşımın ücretsiz değil erişebilir olmasını istemekteyiz. Artık ücretsiz ulaşım kartlarımızı yırtıp atmak istiyoruz ve hep beraber hep birlikte tekrar haykıralım bizler ne istemiyoruz, engellenmek istemiyoruz. Peki ne istiyoruz, adil, bağımsız ve erişilebilir bir hayat." diye konuştu.