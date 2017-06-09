Pekdaş: Devlete verdiğimizi alamıyoruz

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçede faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüpleri'nin başkan ve yöneticileri ile iftarda bir araya geldi

Konak Belediyesi'nin Kültürpark Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen iftar öncesi gerçekleştirilen toplantıya da katılan Başkan Pekdaş, İzmir'in spordaki başarısı ve Konak Belediyesi'nin spor konusundaki projeleri hakkında bilgi verdi. İzmir, devlet bütçesine sağladığı kaynağın ve katma değerin karşılığı oranda pay alamadığını savunan Pekdaş, 'Bu nedenle azımızı çok yapmak için gayret ediyoruz' diye konuştu.



İzmir'in son yıllarda spor alanında ciddi atılım içinde olduğunu belirten Başkan Pekdaş, 'Göztepe'nin Süper Lig'e çıkması, Altay'ın 2. Lig'e yükselmesi, Altınordu'nun 1. Lig'de başarılı bir çizgi tutturmasının yanı sıra Konak Belediyesi'nin Kadın Futbol Takımı 5'inci kez Türkiye Şampiyonu olup, Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek olması kente iyi gelen başarılardan. Siz spor kulüpleri olarak gençlerin, kent yaşamı içinde yok olmamasının yanı sıra disiplinli ve iyi bireyler olması için çalışıyorsunuz. Böylece kente katkı da koyuyorsunuz. Çocukların ve gençlerin mutlu olması kentin de mutluluğunu artırıyor. Bu nedenle dayanışma içinde kente yararlı olmak için hep birlikte çalışacağız. Çabalarınız değerli; ama imkanlarımız kısıtlı. İzmir, devlet bütçesine sağladığı kaynağın ve katma değerin karşılığı oranda pay almıyor. Bunun siz de farkındasınız. Bu nedenle azımızı çok yapmak için gayret ediyoruz' diye konuştu.



Öncelik altyapının

Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımların artırıldığını dile getiren Pekdaş, 'Haziran'ın sonunda ya da Temmuz'un başında Gültepe Spor Kompleksi ile ilgili ihalemizi yapmış olacağız. İhalemizi gerçekleştirdikten sonra temel atma törenini yapacağız ve inşaatı da en kısa sürede bitireceğiz. Bunun yanı sıra Halkapınar'da geçmişte kurban pazarı olarak kullanılan boş bir yerin spor sahasına dönüştürülmesi projesi var. Bu projede kısa zamanda bitecek. Bu projeleri sporda altyapı eksikliklerini tamamlamak için yapıyoruz' dedi.