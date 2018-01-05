Pekdaş: Halı saha değil stat yapın

Konak Belediyesi’nin 2018 yılı meclis toplantılarının Ocak ayı ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yönetiminde yapılan toplantıda İzmir’in stat sorunu bir kez daha gündeme geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Sait Başdaş’ın AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın Konak'ta 5 yer gösterilmesi halinde 5 ayrı halı sahayı bakanlığa yaptırabilecekleri yönündeki açıklamalarını dile getirmesine meclisi yöneten Başkan Pekdaş sert yanıt verdi. Hükümetin İzmir’e halı sahalardan ziyade modern statlar yapması gerektiğini dile getiren Pekdaş, “Halı sahaları belediye olarak biz zaten yapıyoruz. Bakanlık İzmir’in hak ettiği standartlarda, UEFA maçlarının oynanabileceği statları yapsın” dedi.



HALISAHAYI BİZ YAPARIZ



Konak Belediyesi olarak Halkapınar’da ve Yahaneler’de kamulaştırmalar yaparak bu alanlara içinde halı sahalarında bulunduğu çok yönlü spor tesisleri yaptıklarını dile getiren Başkan Pekdaş, “Konak Belediyesi olarak bugüne kadar kamulaştırmalara 30 milyon TL pay ayırdık. Gerçekleşen bütçesi 300 milyon TL’yi bile bulmayan, 2 binin üzerinde insanın çalıştığı, bu insanlara asgari ücretin iki katı maaş vererek, onların onurunu koruyan ve buna rağmen yatırımlar yapan bir belediyeyiz. Hükümet dediğin halı saha ile uğraşmaz, stat yapar. Halı sahayı belediye olarak biz yaparız. Uygun bulduğumuz alanlara da zaten yapıyoruz" diye konuştu.



UEFA STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL



Kapatılan İl Özel İdaresi'nin malları paylaştırılırken Hükümetin kendilerine toplu iğne dahi vermediğini hatırlatan Pekdaş, “Yol yapılacak yerlerin dahi tapusunu alamadık” diyerek tepkisini dile getirdi. Pekdaş, "Hazineye ait yerlerden arazi verin ben oraya saha yapayım. Hükümetin işi stat yapmaktır. Göztepe Stadı yapılıyor ama uluslararası çapta müsabaka yapılmasına uygun değil. Hiç bir Avrupa Şampiyonası'na İzmir ev sahipliği yapamayacak. Hükümet o kadar İzmir'i gözden çıkarttı ki; Göztepe stadı 22 bin kişilik oysa 30 bin kişilik olmadığı sürece uluslararası müsabaka yapılamaz" dedi. Pekdaş, ayrıca hükümetin arazi tahsis etmesi halinde belediye olarak yeni spor sahaları yapabileceklerini de dile getirdi.