Pekdaş: Mücadeleyi sürdüreceğiz

DİSK Emekli-Sen Konak Şubesi’nin düzenlediği dayanışma kahvaltısına katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, emeğin en yüce değer olduğunu belirterek, tek adam iktidarına karşı mücadeleyi el ele, kol kola sürdüreceklerini söyledi

Konak Belediyesi’nin Çınarlı Üç Fidan Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe DİSK İzmir Şube Başkanı Memiş Sarı, CHP’nin İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Ednan Arslan ile CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu ve çok sayıda davetli katıldı. DİSK Emekli-Sen Konak Şube Başkanı Kadir Altanhan açılış konuşmasında Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kendilerinin atama yönetim olduğunu dile getiren Altanhan, “Göreve geldiğimizde şubemizin borcu çoktu. Sağolun Sema başkan her zaman yanımızda oldu. Ona bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

KUL DEĞİL YURTTAŞ OLMALIYIZ

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da yaptığı konuşmada bugünlerin birlik olma, dayanışmayı güçlendirme günleri olduğunu belirterek, “Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu birliktelikleri çoğaltalım. Bunun için de el ele, kol kola vermeliyiz” diye konuştu. Emeğin en yüce değer olduğuna vurgu yapan Başkan Pekdaş, “Mevcut tek adam iktidarı emeği değersiz göstermek istiyor. İnsan onurunu yok etmeyi amaçlıyor. Köylüye ‘sen tarlana ürün ekme, ben sana para vereceğim’; işçiye ‘sen çalışma sana sadaka vereceğim’ diyor. Çünkü ona yurttaş değil, kul lazım. Hepimizi kul yapmaya çalışıyor. Bu birliktelikler o yüzden önemli. Büyük Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yurttaşı olmak istiyoruz. Onurumuzla yaşamak için karşımızdaki tehlike büyük. Mücadelemiz değerli, el ele kol kola bu mücadeleyi yükseltmek için çok daha fazla çalışmak lazım” dedi.