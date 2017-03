Pekdaş: Temellerimizi atıp görünür olacağız

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, mart ayı olağan meclis toplantısında 2017 yılı içerisinde temelleri atılacak projelerle ilgili bilgi verdi

Konak Belediyesi’nin mart ayı olağan meclis toplantılarının ilk oturumu Belediye Başkanı Sema Pekdaş yönetiminde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantında gündem maddeleri görüşülmeden önce Başkan Pekdaş, 2017 yılı içerisinde temelleri atılacak projeleri tanıttı. Gültepe’ye yapılacak spor kompleksinden Toros’a yapılacak çok amaçlı kapalı pazaryerine, Aziziye Mahallesi’nde inşa edilecek semt merkezinden Yağhaneler’de kurulacak kapalı pazaryerine kadar temelleri bu yıl atılacak projelerle ilgili bilgi aktardı.



HAYIRLAR GETİRSİN



Barkovizyon eşliğinde projeleri tek tek anlatan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Zaman alan işleri bitirdik. İlçemize yönelik programlarımızı ve bu programlarımızın bürokratik süreçlerini tamamladık. Artık temel atma dönemine başlıyoruz. Daha çok görünür olacağız. Temellerini attığımız, projelerimizin somut ve görünür olduğu dönemi yaşayacağız. Daha çok iş, daha çok üretim, daha çok faaliyet içinde olacağız" dedi.



CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Karadağ tanıtılan projelerin tüm İzmirlilere hayırlar getirmesini diledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Sait Başdaş ise temeli atılacak projelerin hayata geçirilmesinde her türlü desteği vereceklerini belirterek, halkın yararına olan her çalışmada var olduklarını dile getirdi.



MART AYI ‘KENTTE KADIN VAR’



Meclis oturumunda Mart ayı teması da belli oldu. Geçtiğimiz yıldan beri devam eden uygulama kapsamında bu ayın teması ‘Kentte Kadın Var’ olarak kabul edildi. Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Mart ayı boyunca Konak Belediyesi’nin tüm resmi yazışmalarında Kentte Kadın Var temasına uygun logo kullanılacak. Ayrıca bu ay temaya uygun etkinlikler gerçekleştirilecek. Başkan Pekdaş, Mart ayının kadınlar için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Bundan 82 yıl önce 1935’te 18 kadın milletvekili seçilerek meclise girdi ve o günden bu yana kadınlar Türkiye’de siyasetin içinde. Kadınların hayatın her alanında özgürce var olmaları önemlidir" diye konuştu.



ADALET YERİNİ BULDU



Başkan Pekdaş meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 397 yıl hapis cezası istemi ile yargılandığı ve Kocaoğlu dahil tüm sanıkların beraatı ile sonuçlanan yolsuzluk davası hakkındaki düşüncelerini de dile getirdi. Adaletin ekmek ve su kadar önemli olduğunun akılda kalması gerektiğini vurgulayan Pekdaş, "Bir devleti devlet yapan hukuka uygun yargılamalardır. Umarım bundan sonraki yargılamalar hukuka uygun bir şekilde yapılır" diye konuştu.



İŞTE YENİ PROJELER



1- Toros Pazaryeri ve Semt Merkezi



11 bin 500 metrekare alana inşa edilecek tesiste 138 tezgahın kurulacağı kapalı pazaryerinin yanı sıra semt merkezi olarak hizmet verecek derslikler, kurs alanları da bulunacak. Ayrıca bölge halkının ihtiyacını giderecek bir düğün salonu ve nikah salonu da yer alacak. Modern görüntüsüyle göz dolduracak tesis de 91 araçlık otopark da olacak.



2- Gültepe Spor Kompleksi



5 bin 86 metrekarelik alanda inşa edilecek kompleks, modern ve çok yönlü mimarisiyle bölgeye yeni bir soluk getirecek. Komplekste basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı spor salonu ile bir mini futbol sahası yer alacak. Ayrıca bireysel ve grup antrenmanlarına olanak sağlayan birden çok salon ve 30 araçlık bir kapalı otopark da olacak.



3- Aziziye Semt Merkezi



Konak sınırları içerisinde yaşayan kadınların toplumsal hayata etkin ve üst düzeyde katılmasını sağlamak ve üreterek ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek amaçlı hizmete açılan semt merkezlerine Aziziye Mahallesi’nde inşa edilecek binayla bir yenisi daha eklenecek. İki katkı planlanan bina hizmete girdiğinde meslek edindirme, yabancı dil, geleneksel el sanatları, hobi ve beceri kurslarının verildiği bir merkez olacak.



4- 1. Kadriye Kapalı Pazaryeri



Kadifekale ve çevresinde yaşayan vatandaşların pazar sıkıntısını ortadan kaldıracak tesis için çalışmalar başladı. 1. Kadriye Mahallesi’nde inşa edilecek pazaryeri için kamulaştırmalar yapılarak inşaat alanı oluşturuldu. Yakın zamanda temeli atılacak kapalı pazaryerinin diğer inşa edilecek kapalı pazaryerleri gibi çok amaçlı olacağı belirtildi. Sadece pazaryeri olarak değil, düğün salonu ve semt merkezi olarak da hizmet vermesi planlanıyor.



5- Güneşli Pazaryeri



Yıllardır tarihi İpek Yolu üzerine kurulan Eşrefpaşa Pazarı’nın taşınmasını sağlayacak proje çok kısa süre içinde başlayacak. Yahaneler’deki Jandarma Bölge Komutanlığı’nın boşalttığı yeri TOKİ’den 12 milyon TL’ye satın alan Konak Belediyesi, bu alana içinde çeşitli sosyal donatıların da olacağı çok görkemli bir kapalı pazaryeri yapacak. İnşa edilecek tesiste pazaryerinin yanı sıra bölge halkının yüzünü güldürecek büyük bir otopark, düğün salonu ve nikah salonu da yapılacak.



6- Yeni spor ve semt merkezleri



Konak Belediyesi’nin 2017 yılında hizmete açacağı tesisler arasında Zeytinlik, Hatay ve 1. Kadriye’de kiralama yöntemiyle belediye bünyesine kazandırılan merkezler de bulunuyor. Zeytinlik’te 5 katlı bir bina semt merkezi olarak projelendirilirken, Hatay’da kiralanan üç katlı binanın da spor merkezi olarak bölge halkının hizmetine sunulması için çalışmalar başladı. Ayrıca 1. Kadriye Mahallesi’nde kiralanan iki katlı bina ilk etapta Konak Belediyesi’nin hibe desteği aldığı AB projesine ev sahipliği yaparken, proje sonunda semt merkezi olarak hizmet verecek.



7- Restorasyon atağı



Konak Belediyesi 2017 yılında tarihi binaların restorasyonuna da hız verecek. Mecidiye Mahallesi’nde satın alınan ikiz binaların restorasyon projeleri kuruldan geçti. Yapımına başlanacak proje tamamlandığında tarihi ikiz evler kent yaşamına kazandırılacak. Ayrıca Tepecik Semti’nde alınan tescilli Konak’ta restore edilerek ‘Roman Kültür ve Sanat Merkezi’ olarak hizmete açılacak. Bunun yanı sıra Anafartalar Caddesi’ndeki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı ve İkiçeşmelik Caddesi üzerindeki İstiklal İlkokulu da restore edilip, yeniden işlevsel hale getirilecek.

